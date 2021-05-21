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Анонимность – залог успеха государственных цифровых валют

Сосуществование цифрового рубля и криптовалют поднимает вопрос о жизнеспособности такого дуэта
Глеб Костарев , директор Binance в России и СНГ
Дополнительным аргументом внедрения цифровой валюты центрального банка (ЦВЦБ) ряд экспертов называет тот факт, что Россия входит в пятерку стран с крупнейшей долей теневой экономики и в десятку – с крупнейшей аудиторией пользователей криптовалют /Максим Стулов / Ведомости

Курс биткойна на торгах Binance 19 мая опускался до уровня $30 000. Это вдвое ниже апрельского исторического максимума, и на таких уровнях биткойн не находился с 25 января. Часть экспертов связывают это с действиями китайских экономических властей: центробанк КНР запретил финансовым учреждениям и компаниям страны оказывать услуги, связанные с криптовалютой. Не исключено, что таким образом Пекин просто пытается минимизировать влияние биткойна на рынок и освободить нишу для цифрового юаня. Бороться есть за что.

По мере развития цифровых финансовых инноваций, особенно в области электронных форм денег и мобильных платформ, потребность в мгновенных и бесперебойных платежах возрастает буквально на глазах. Международный валютный фонд отмечает, что объем транзакций домохозяйств Китая по электронным деньгам через WeChat Pay и Alipay уже превышает совокупный аналогичный объем операций по Visa и Mastercard. Если текущие тенденции сохранятся, потенциальные последствия для платежных и валютных систем и, в конечном итоге, для финансовой системы могут быть, мягко скажем, значительными. Параллельный и естественным образом связанный с прогрессом электронных форм денег процесс – увеличение количества безналичных платежей. Исследования Банка международных расчетов показывают, что с 2014 г. в Китае количество безналичных платежей увеличилось более чем в 5 раз. Это суперпрогресс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных