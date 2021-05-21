Анонимность – залог успеха государственных цифровых валют

Анонимность – залог успеха государственных цифровых валютСосуществование цифрового рубля и криптовалют поднимает вопрос о жизнеспособности такого дуэта
Курс биткойна на торгах Binance 19 мая опускался до уровня $30 000. Это вдвое ниже апрельского исторического максимума, и на таких уровнях биткойн не находился с 25 января. Часть экспертов связывают это с действиями китайских экономических властей: центробанк КНР запретил финансовым учреждениям и компаниям страны оказывать услуги, связанные с криптовалютой. Не исключено, что таким образом Пекин просто пытается минимизировать влияние биткойна на рынок и освободить нишу для цифрового юаня. Бороться есть за что.
По мере развития цифровых финансовых инноваций, особенно в области электронных форм денег и мобильных платформ, потребность в мгновенных и бесперебойных платежах возрастает буквально на глазах. Международный валютный фонд отмечает, что объем транзакций домохозяйств Китая по электронным деньгам через WeChat Pay и Alipay уже превышает совокупный аналогичный объем операций по Visa и Mastercard. Если текущие тенденции сохранятся, потенциальные последствия для платежных и валютных систем и, в конечном итоге, для финансовой системы могут быть, мягко скажем, значительными. Параллельный и естественным образом связанный с прогрессом электронных форм денег процесс – увеличение количества безналичных платежей. Исследования Банка международных расчетов показывают, что с 2014 г. в Китае количество безналичных платежей увеличилось более чем в 5 раз. Это суперпрогресс.