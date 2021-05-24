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Москва против империи Мердоков

Почему российскому бизнесу не нужна судебная победа над HarperCollins
Ольга Чайлдс , юрист, публицист, руководитель Russian-Speaking Immigrants Support Group
Richard Drew / AP

Общественность Великобритании узнала о злополучной книге Кэтрин Белтон «Люди Путина», только когда Роман Абрамович подал в суд на издательство HarperCollins и вступил в спор с самым крупным медиаконцерном в мире. У российского миллиардера оставались пути для внесудебного урегулирования этой проблемы, но подача схожих исков основателями Альфа-банка и компанией «Роснефть» фактически перекрыла их.

В книге Абрамович – второстепенная фигура. Немногие пассажи про него производят впечатление дописанных в последний момент: сложно удержаться от упоминаний Абрамовича, ведь его имя в Великобритании на слуху. Эти упоминания юридически уязвимы. Мотивы, по которым Абрамович купил футбольный клуб «Челси», относятся к его мыслям, а чужие мысли доказать в суде невозможно. Все, что касается Абрамовича, основано на анонимных источниках и словах Сергея Пугачева, который объявлен Интерполом в международный розыск. При этом Абрамовича можно было бы полностью вычеркнуть из этой книги – и книга бы от этого концептуально не пострадала. Это оставляло путь к мирному соглашению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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