Москва против империи Мердоков

В книге Абрамович – второстепенная фигура. Немногие пассажи про него производят впечатление дописанных в последний момент: сложно удержаться от упоминаний Абрамовича, ведь его имя в Великобритании на слуху. Эти упоминания юридически уязвимы. Мотивы, по которым Абрамович купил футбольный клуб «Челси», относятся к его мыслям, а чужие мысли доказать в суде невозможно. Все, что касается Абрамовича, основано на анонимных источниках и словах Сергея Пугачева, который объявлен Интерполом в международный розыск. При этом Абрамовича можно было бы полностью вычеркнуть из этой книги – и книга бы от этого концептуально не пострадала. Это оставляло путь к мирному соглашению.