Регулирование плавающей ставки

Начать стоит с главного: а нужна ли России ипотека по плавающей ставке в принципе? Не является ли это аналогом валютной ипотеки, проблемы которой пришлось решать совсем недавно? Не пытаются ли банки просто переложить свой процентный риск на заемщика? Люди, взявшие валютную ипотеку по более низкой ставке, столкнувшись с девальвацией 2014 г., не смогли обслуживать взятые кредиты, в большинстве случаев банки провели реструктуризацию этих кредитов, переведя их в рублевые по нерыночному курсу.