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Регулирование плавающей ставки

Почему необходимо разработать ипотечный стандарт
Михаил Матовников , главный аналитик ОАО «Сбербанк России»
Заемщику будет непросто разобраться в разнообразии ставок /Евгений Разумный / Ведомости

Банк России подготовил законопроект о регулировании кредитов с плавающими ставками, включая ипотеку. Хотя сейчас таких кредитов не предлагает ни один банк в стране, в мире практика «плавающей» ипотеки очень распространена: например, в Италии, Испании, Австрии, Австралии на нее приходится намного больше половины всех кредитов.

Начать стоит с главного: а нужна ли России ипотека по плавающей ставке в принципе? Не является ли это аналогом валютной ипотеки, проблемы которой пришлось решать совсем недавно? Не пытаются ли банки просто переложить свой процентный риск на заемщика? Люди, взявшие валютную ипотеку по более низкой ставке, столкнувшись с девальвацией 2014 г., не смогли обслуживать взятые кредиты, в большинстве случаев банки провели реструктуризацию этих кредитов, переведя их в рублевые по нерыночному курсу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных