Квантовая защита от хакеров

Громкая новость последних недель – атака на американский трубопровод Colonial Pipeline, в результате которой компании пришлось приостановить работу на неделю и выплатить выкуп в размере $5 млн. Вдогонку этому взлому – еще один: несанкционированное проникновение в систему здравоохранения Ирландии. За 2020 г. только в России было совершено более 1 млрд кибератак на объекты критической инфраструктуры. Очевидно, что давление со стороны киберпреступников будет усиливаться по мере автоматизации производственных процессов. McAfee и CSIS подсчитали, что в 2020 г. хакерские атаки нанесли мировой экономике ущерб более чем в $1 трлн. Чтобы не потерять еще больше, нужно заранее продумать стратегию информационной безопасности на 10 лет и учесть в ней киберугрозы будущего.