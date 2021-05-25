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Квантовая защита от хакеров

Цифровая трансформация диктует повышенные требования к защите линий связи
Юрий Курочкин , технический директор QRate, директор центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» МИСиС
Многолетняя история результативных кибервзломов показывает, что технологические возможности злоумышленников постоянно совершенствуются /PIXABAY

Громкая новость последних недель – атака на американский трубопровод Colonial Pipeline, в результате которой компании пришлось приостановить работу на неделю и выплатить выкуп в размере $5 млн. Вдогонку этому взлому – еще один: несанкционированное проникновение в систему здравоохранения Ирландии. За 2020 г. только в России было совершено более 1 млрд кибератак на объекты критической инфраструктуры. Очевидно, что давление со стороны киберпреступников будет усиливаться по мере автоматизации производственных процессов. McAfee и CSIS подсчитали, что в 2020 г. хакерские атаки нанесли мировой экономике ущерб более чем в $1 трлн. Чтобы не потерять еще больше, нужно заранее продумать стратегию информационной безопасности на 10 лет и учесть в ней киберугрозы будущего.

Критическая инфраструктура обеспечивает работу важных ресурсных и транспортных систем. Сбой в их работе влечет экономические потери, угрозу техногенных катастроф и снижение качества жизни людей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных