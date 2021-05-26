Экологическая повестка разделила компании

Подобные инциденты неизбежны при текущем состоянии активов и инфраструктуры, но вот качество реагирования на них самого бизнеса оказывается различным. Единого стандарта нет, бизнес действует в зависимости от сложившейся культуры, учится на чужих ошибках или создает образ непогрешимости.