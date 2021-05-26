Экологическая повестка разделила компании

Экологическая повестка разделила компанииРеакция на аварийные инциденты зависит от сложившейся бизнес-культуры
Экологическая повестка остается болезненной темой российских индустриальных компаний. Инциденты не прекращаются. 25 мая стало известно, что в Туапсе в море попали нефтепродукты. Последствия ликвидированы, виновные устанавливаются. Потенциальный источник загрязнения – выпускной глубоководный канализационный коллектор.
Подобные инциденты неизбежны при текущем состоянии активов и инфраструктуры, но вот качество реагирования на них самого бизнеса оказывается различным. Единого стандарта нет, бизнес действует в зависимости от сложившейся культуры, учится на чужих ошибках или создает образ непогрешимости.
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