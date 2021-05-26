Избавиться от углеродного следа

С лета прошлого года Еврокомиссия обсуждает введение углеродного сбора на импорт товаров, который бы создал конкурентное преимущество для зарубежных компаний с невысокими выбросами парниковых газов. Подход Запада очень прагматичный: обсуждается только борьба с СО2, хотя список парниковых газов намного шире. Тем не менее сбор может затронуть значительную часть российского экспорта, по разным оценкам, предприятиям придется платить ЕС от 6 млрд до 50 млрд евро в год. Сбор в Европе должны будут платить те страны, у которых нет собственного сбора, а у России его пока нет.