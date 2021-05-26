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Избавиться от углеродного следа

Почему именно сейчас России нужна технология снижения выбросов СО2
Дмитрий Снесарь , руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент банка ВТБ
Андрей Гордеев / Ведомости

Беспрецедентно низкие ставки и огромный интерес инвестиционного и банковского сообществ к кредитованию ESG-проектов – уникальный момент, который может позволить изменить для многих компаний будущее. А возможно, не столько для компаний, сколько для каждого из нас.

С лета прошлого года Еврокомиссия обсуждает введение углеродного сбора на импорт товаров, который бы создал конкурентное преимущество для зарубежных компаний с невысокими выбросами парниковых газов. Подход Запада очень прагматичный: обсуждается только борьба с СО2, хотя список парниковых газов намного шире. Тем не менее сбор может затронуть значительную часть российского экспорта, по разным оценкам, предприятиям придется платить ЕС от 6 млрд до 50 млрд евро в год. Сбор в Европе должны будут платить те страны, у которых нет собственного сбора, а у России его пока нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных