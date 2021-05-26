Авиамаршруты наполнились политикой

Что к этому привело? Во-первых, явная недооценка спецслужбами Белоруссии последствий организованной ими «воздушной охоты» на летевшего этим рейсом Романа Протасевича, экс-главреда Telegram-канала NEXTA. Вряд ли они рассчитывали на резонанс такого масштаба, тем более что случаи с принудительными посадками самолетов случались и прежде. В 2013 г. самолет президента Боливии Эво Моралеса заставили приземлиться в Вене. Самолет летел из Москвы, ЦРУ получило информацию, что на борту может находиться Эдвард Сноуден. А в 2016 г. самолет «Белавиа», выполнявший регулярный рейс Киев – Минск, украинские диспетчеры вернули в Киев под угрозой поднять истребители для перехвата. После посадки сотрудники службы безопасности Украины задержали и обыскали пассажира Армена Мартиросяна. Но по итогам прежних историй с принудительными посадками никаких политических последствий не возникало. Теперь они возникли. Разумеется, произошло это на фоне сформировавшегося до этого отношения ЕС к Александру Лукашенко.