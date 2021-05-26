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Авиамаршруты наполнились политикой

Инцидент с рейсом 4978 привел к захвату авиаотрасли в заложники политиками
Андрей Веселов Илья Виноградов
PETRAS MALUKAS / AFP

Инцидент с посадкой лайнера авиакомпании Ryanair в Минске и последовавшие вслед за этим события позволили констатировать: теперь маршрутизация авиарейсов носит политический характер. Безусловно, отдельные прецеденты закрытия воздушного пространства отдельными странами (или для авиакомпаний отдельных стран) случались и прежде: в 2016 г. госавиаслужба Украины ввела полный запрет на транзитное использование своего воздушного пространства для всех российских авиакомпаний. А годом позже Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн на фоне дипломатического кризиса и обвинений в поддержке терроризма временно закрыли воздушное пространство для самолетов национальных катарских авиалиний – Qatar Airways. Но случай с Белоруссией вывел применение подобных рычагов на принципиально новый уровень. Теперь авиакомпании из десятков стран будут облетать крупную страну в самом центре Европы.

Что к этому привело? Во-первых, явная недооценка спецслужбами Белоруссии последствий организованной ими «воздушной охоты» на летевшего этим рейсом Романа Протасевича, экс-главреда Telegram-канала NEXTA. Вряд ли они рассчитывали на резонанс такого масштаба, тем более что случаи с принудительными посадками самолетов случались и прежде. В 2013 г. самолет президента Боливии Эво Моралеса заставили приземлиться в Вене. Самолет летел из Москвы, ЦРУ получило информацию, что на борту может находиться Эдвард Сноуден. А в 2016 г. самолет «Белавиа», выполнявший регулярный рейс Киев – Минск, украинские диспетчеры вернули в Киев под угрозой поднять истребители для перехвата. После посадки сотрудники службы безопасности Украины задержали и обыскали пассажира Армена Мартиросяна. Но по итогам прежних историй с принудительными посадками никаких политических последствий не возникало. Теперь они возникли. Разумеется, произошло это на фоне сформировавшегося до этого отношения ЕС к Александру Лукашенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных