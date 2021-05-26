Авиамаршруты наполнились политикой

Авиамаршруты наполнились политикойИнцидент с рейсом 4978 привел к захвату авиаотрасли в заложники политиками
Инцидент с посадкой лайнера авиакомпании Ryanair в Минске и последовавшие вслед за этим события позволили констатировать: теперь маршрутизация авиарейсов носит политический характер. Безусловно, отдельные прецеденты закрытия воздушного пространства отдельными странами (или для авиакомпаний отдельных стран) случались и прежде: в 2016 г. госавиаслужба Украины ввела полный запрет на транзитное использование своего воздушного пространства для всех российских авиакомпаний. А годом позже Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн на фоне дипломатического кризиса и обвинений в поддержке терроризма временно закрыли воздушное пространство для самолетов национальных катарских авиалиний – Qatar Airways. Но случай с Белоруссией вывел применение подобных рычагов на принципиально новый уровень. Теперь авиакомпании из десятков стран будут облетать крупную страну в самом центре Европы.
Что к этому привело? Во-первых, явная недооценка спецслужбами Белоруссии последствий организованной ими «воздушной охоты» на летевшего этим рейсом Романа Протасевича, экс-главреда Telegram-канала NEXTA. Вряд ли они рассчитывали на резонанс такого масштаба, тем более что случаи с принудительными посадками самолетов случались и прежде. В 2013 г. самолет президента Боливии Эво Моралеса заставили приземлиться в Вене. Самолет летел из Москвы, ЦРУ получило информацию, что на борту может находиться Эдвард Сноуден. А в 2016 г. самолет «Белавиа», выполнявший регулярный рейс Киев – Минск, украинские диспетчеры вернули в Киев под угрозой поднять истребители для перехвата. После посадки сотрудники службы безопасности Украины задержали и обыскали пассажира Армена Мартиросяна. Но по итогам прежних историй с принудительными посадками никаких политических последствий не возникало. Теперь они возникли. Разумеется, произошло это на фоне сформировавшегося до этого отношения ЕС к Александру Лукашенко.