Наращивание цифрового суверенитета

Наращивание цифрового суверенитетаЧто делать IT-бизнесу в ответ на усиление государственного регулирования
За последние 10 лет цифровые бизнесы стали неотъемлемой составляющей общества. Тем не менее до сих пор развитие подобных бизнесов происходило в условиях неподготовленного регулирования, которое отставало от бизнес-моделей и стратегий этих компаний, или в условиях отсутствия регуляторных ограничений в целом для поддержки развития инноваций. В течение последних лет тренд на цифровой суверенитет и усиление контроля за действиями компаний, использующих технологии, существенно изменил ландшафт внешней среды. Теперь перед компаниями встает вопрос: удастся ли продолжить выстраивать собственную стратегию как ни в чем не бывало или придется переоценивать ее с учетом новой реальности? Если последнее, то на что стоит обращать внимание при выработке новых стратегий?
На этой неделе российское правительство выпустило список компаний, которым потенциально придется открыть полноценное российское представительство, так называемый список приземления. Законопроект сейчас готовится и 28 мая будет предварительно рассмотрен к первому чтению. В список попали все крупнейшие сервисы от провайдеров хостинга до соцсетей и «Википедии». Это одно из последних событий на тренде усиливающегося регулирования и, несмотря на то что причины, лежащие в основе этого тренда, могут быть совершенно разными, от социальных до экономических, регулирование цифрового бизнеса – новая реальность для международных компаний как в России, так и в мире.