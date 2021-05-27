Наращивание цифрового суверенитета

За последние 10 лет цифровые бизнесы стали неотъемлемой составляющей общества. Тем не менее до сих пор развитие подобных бизнесов происходило в условиях неподготовленного регулирования, которое отставало от бизнес-моделей и стратегий этих компаний, или в условиях отсутствия регуляторных ограничений в целом для поддержки развития инноваций. В течение последних лет тренд на цифровой суверенитет и усиление контроля за действиями компаний, использующих технологии, существенно изменил ландшафт внешней среды. Теперь перед компаниями встает вопрос: удастся ли продолжить выстраивать собственную стратегию как ни в чем не бывало или придется переоценивать ее с учетом новой реальности? Если последнее, то на что стоит обращать внимание при выработке новых стратегий?