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Наращивание цифрового суверенитета

Что делать IT-бизнесу в ответ на усиление государственного регулирования
Егор Кривошея , руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково – РЭШ»
Российские IT-гиганты тоже потенциально будут регулироваться /Максим Стулов / Ведомости

За последние 10 лет цифровые бизнесы стали неотъемлемой составляющей общества. Тем не менее до сих пор развитие подобных бизнесов происходило в условиях неподготовленного регулирования, которое отставало от бизнес-моделей и стратегий этих компаний, или в условиях отсутствия регуляторных ограничений в целом для поддержки развития инноваций. В течение последних лет тренд на цифровой суверенитет и усиление контроля за действиями компаний, использующих технологии, существенно изменил ландшафт внешней среды. Теперь перед компаниями встает вопрос: удастся ли продолжить выстраивать собственную стратегию как ни в чем не бывало или придется переоценивать ее с учетом новой реальности? Если последнее, то на что стоит обращать внимание при выработке новых стратегий?

На этой неделе российское правительство выпустило список компаний, которым потенциально придется открыть полноценное российское представительство, так называемый список приземления. Законопроект сейчас готовится и 28 мая будет предварительно рассмотрен к первому чтению. В список попали все крупнейшие сервисы от провайдеров хостинга до соцсетей и «Википедии». Это одно из последних событий на тренде усиливающегося регулирования и, несмотря на то что причины, лежащие в основе этого тренда, могут быть совершенно разными, от социальных до экономических, регулирование цифрового бизнеса – новая реальность для международных компаний как в России, так и в мире. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных