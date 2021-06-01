Новый глобальный монополизм

Прошлый год стал рубежным для антимонопольной политики в ключевых мировых юрисдикциях. В США были возбуждены антимонопольные дела против ключевых цифровых гигантов – Google и Facebook. В Китае под конец года впервые в истории антимонопольного права этой страны начались расследования против Alibaba и ряда других цифровых платформ. В ЕС вышла серия законодательных инициатив, призванных существенно обновить европейское антимонопольное законодательство для учета особенностей цифровой экономики. Все это можно назвать системным изменением в антимонопольном регулировании цифровой экономики в мире. Какие вызовы привели к такому ренессансу антимонопольного права?