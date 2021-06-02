Граждане-клиенты

Президент Владимир Путин в середине апреля потребовал исключить из социальной сферы бюрократические барьеры – все то, что «изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей». Легко сказать. А как сделать? Чтобы внедрить обкатанный в бизнесе клиентоцентричный подход в социальной сфере, нужно поменять само отношение: государство должно думать о себе как о корпорации, а о гражданах – как о клиентах. По идее, государство – самый большой поставщик услуг: 146 млн клиентов – все население России; это больше, чем у «Сбера», «Аэрофлота» и любой другой государственной или частной компании.