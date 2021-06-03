Около 45% российских банков «не нашли свою бизнес-модель»ЦБ впервые официально посчитал количество «уставших банкиров»
Количество «уставших банкиров» впервые подсчитали официально. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что из 109 банков с базовой лицензией, существующих в настоящий момент, около 45% «не нашли свою бизнес-модель». «Со стратегической и долгосрочной точки зрения непонятно, как они будут развиваться», – подчеркнула Набиуллина. Таким образом, под вопросом находится развитие более 40 банков с базовой лицензией, которые преимущественно являются региональными игроками. Эти оценки совпадают с прогнозами рейтинговых агентств по количеству банков, которые могут покинуть рынок в ближайшее время.
Удивительно другое: регулятор впервые открыто назвал вещи своими именами. Действительно, при построении новой банковской системы (разделении на универсальные и «базовые» банки, а также на небанковские кредитные организации) и у ЦБ, и у самих участников рынка был расчет на то, что банки с базовой лицензией будут работать с сегментом малого бизнеса, в котором компетенции таких банков, знание рынка и клиентов, выше, чем у крупных игроков.
На деле все оказалось иначе. Да, изначально ниша кредитования микро- и малого бизнеса представлялась идеальной для некрупных банков. Потому что топовые игроки ставили подобные продукты на поток, открывая «кредитные фабрики» с коробочными продуктами, что приводило к росту просрочек по кредитам. Всего шесть лет назад банки с базовой лицензией существенно превосходили своих «универсальных» конкурентов по этому показателю. Но затем скоринг и риск-модели крупных банков были значительно улучшены, наработана необходимая практика, и теперь уже у них относительная доля просрочки по таким кредитам стала ниже, чем у небольших игроков. Причем не просто ниже, а ниже в 4 раза: 6,3% против 25,2% на 1 апреля этого года. Подчеркну, что сложилась такая ситуация не за «коронавирусный» год, а формировалась на протяжении нескольких последних лет.
Более того, именно на фоне антикризисных мер были расширены списки банков – участников госпрограмм поддержки МСП: если ранее основные ресурсы по таким программам поступали в крупные банки и уже через них транслировались бизнесу, то в прошлом году к госсредствам в рамках таких программ допустили большее число банков.
Вторая возможная бизнес-модель для «базовых» банков – расчетно-кассовое обслуживание малых предприятий. Но такая модель эффективна при значимом объеме как самих клиентов, так и их оборотов. Однако более высокая лояльность к бизнесу и его операциям, без которой невозможны серьезные обороты, приводит к риску нарушения пресловутого антиотмывочного 115-ФЗ со всеми вытекающими вплоть до отзыва лицензии.
В итоге большинство банков с базовой лицензией получили нежизнеспособную бизнес-модель. Скорее всего, они будут вынуждены переквалифицироваться в чисто расчетные небанковские кредитные организации или же покинуть рынок вовсе.