Около 45% российских банков «не нашли свою бизнес-модель»

На деле все оказалось иначе. Да, изначально ниша кредитования микро- и малого бизнеса представлялась идеальной для некрупных банков. Потому что топовые игроки ставили подобные продукты на поток, открывая «кредитные фабрики» с коробочными продуктами, что приводило к росту просрочек по кредитам. Всего шесть лет назад банки с базовой лицензией существенно превосходили своих «универсальных» конкурентов по этому показателю. Но затем скоринг и риск-модели крупных банков были значительно улучшены, наработана необходимая практика, и теперь уже у них относительная доля просрочки по таким кредитам стала ниже, чем у небольших игроков. Причем не просто ниже, а ниже в 4 раза: 6,3% против 25,2% на 1 апреля этого года. Подчеркну, что сложилась такая ситуация не за «коронавирусный» год, а формировалась на протяжении нескольких последних лет.