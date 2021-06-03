Климатическая политика как технологический фактор

В России с настороженностью смотрят на глобальные процессы декарбонизации, поскольку они предполагают снижение потребления углеводородов, главных экспортных товаров страны. Существуют иллюзии, что климатическая политика – это временная блажь, которая рассосется. Некоторые эксперты считают, что недружественные страны «навязывают нам повестку» и негоже ей следовать. Ситуация усложняется довольно сильными расхождениями, даже цивилизационного плана, с западными странами. Но, как говорится, «Римская империя пала, а водопровод – полезная штука». У вас могут быть идейные расхождения с Римской империей, но технологии развиваются и меняются. Сегодня уже совершенно не важно, навязал ли нам Запад железные дороги – такие дискуссии велись в Российской империи, они просто есть, стали неотъемлемой частью инфраструктуры.