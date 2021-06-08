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Новая внешняя налоговая политика России: отрицание, гнев, принятие

Прошлый и отчасти этот годы запомнятся радикальным пересмотром российских соглашений об избежании двойного налогообложения
Рустам Вахитов , партнер по международному налогообложению «Кроу экспертизы»
Олег Сальманов / Ведомости

Прошлый и отчасти этот годы запомнятся не только пандемией, но и радикальным пересмотром российских соглашений об избежании двойного налогообложения (DTAA) с Кипром, Люксембургом и Нидерландами. Это сравнительно небольшие по российским меркам страны. Но с ними связан большой объем иностранных инвестиций в нашу экономику.

Список не закрыт: на очереди Сингапур, Швейцария, Гонконг. Предсказать, где этот процесс закончится и потребует ли следующего раунда пересмотра налоговых соглашений, сейчас сложно, но можно попытаться сделать разумные предположения на основании анализа истории вопроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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