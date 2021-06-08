Новая внешняя налоговая политика России: отрицание, гнев, принятие

Прошлый и отчасти этот годы запомнятся не только пандемией, но и радикальным пересмотром российских соглашений об избежании двойного налогообложения (DTAA) с Кипром, Люксембургом и Нидерландами. Это сравнительно небольшие по российским меркам страны. Но с ними связан большой объем иностранных инвестиций в нашу экономику.