Судебный прецедент Shell

Одна из групп средств направлена на восхваление и создание преференциальных условий для освоения возобновляемых источников первичной энергии (гидроэнергия, солнечная, ветровая, гео- и петротермальная, приливная, волновая и иные, пока преимущественно экзотические ВИЭ) и вторичных, т. е. производных от первичных ВИЭ, энергоносителей (водород). Все они считаются чистыми, поскольку при их генерировании и/или использовании отсутствуют прямые выбросы СО2 и иных тепличных газов. Правда, при этом, как правило, сбрасываются со счетов весьма высокоэмиссионные технологии производства оборудования для этих ВИЭ и/или для получения вторичных энергоносителей... но сегодня речь о другом.