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Судебный прецедент Shell

Суд обязал снизить совокупные выбросы СО2 всей группы компаний не менее чем на 45% к 2030 году
Андрей Конопляник , доктор экономических наук, профессор
JODY AMIET / AFP

Недавно произошло событие, которое может еще больше радикализировать ставшую общемировой кампанией борьбу за сохранение климата, в которой, похоже, все средства становятся хороши для достижения заявленной в Парижском соглашении 2015 г. цели – удержать повышение глобальной температуры в пределах 2 градусов Цельсия. В 2018 г. стороны соглашения сделали эту цель более амбициозной – в пределах 1,5 градуса Цельсия.

Одна из групп средств направлена на восхваление и создание преференциальных условий для освоения возобновляемых источников первичной энергии (гидроэнергия, солнечная, ветровая, гео- и петротермальная, приливная, волновая и иные, пока преимущественно экзотические ВИЭ) и вторичных, т. е. производных от первичных ВИЭ, энергоносителей (водород). Все они считаются чистыми, поскольку при их генерировании и/или использовании отсутствуют прямые выбросы СО2 и иных тепличных газов. Правда, при этом, как правило, сбрасываются со счетов весьма высокоэмиссионные технологии производства оборудования для этих ВИЭ и/или для получения вторичных энергоносителей... но сегодня речь о другом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных