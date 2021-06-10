Мода на «зеленость»

В ходе практически каждой дискуссии или выступления участники затрагивали ESG-повестку. На второй день спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов подсчитал, что говорит об экологии уже на четвертой сессии ПМЭФа. И, хотя свою нынешнюю должность он занимает с 2016 г., кажется, впервые оказался на экономическом форуме, где фокус внимания смещен на тему, которая еще пару лет назад больше выглядела частью общественной повестки, нежели деловой.