Мода на «зеленость»Фокус внимания на ПМЭФе в этом году был смещен на тему, которая еще пару лет назад больше выглядела частью общественной повестки, нежели деловой
Неофициальным талисманом Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в этом году стал метровый краб Юрий – он был живым экспонатом стенда Мурманской области. Мурманчане привезли его «для привлечения инвестиционной удачи». Почему краб Юрий из Мурманска, а не, скажем, краб Михаил с Камчатки? Ответить на этот вопрос можно по-разному, но можно под призмой самой упоминаемой темы на экономическом форуме – ESG.
В ходе практически каждой дискуссии или выступления участники затрагивали ESG-повестку. На второй день спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов подсчитал, что говорит об экологии уже на четвертой сессии ПМЭФа. И, хотя свою нынешнюю должность он занимает с 2016 г., кажется, впервые оказался на экономическом форуме, где фокус внимания смещен на тему, которая еще пару лет назад больше выглядела частью общественной повестки, нежели деловой.