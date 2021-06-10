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Мода на «зеленость»

Фокус внимания на ПМЭФе в этом году был смещен на тему, которая еще пару лет назад больше выглядела частью общественной повестки, нежели деловой
Дмитрий Снесарь , руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент банка ВТБ
Крабу Юрию даже завели аккаунт в одной из соцсетей /instagram.com/yura_the_crab

Неофициальным талисманом Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в этом году стал метровый краб Юрий ­– он был живым экспонатом стенда Мурманской области. Мурманчане привезли его «для привлечения инвестиционной удачи». Почему краб Юрий из Мурманска, а не, скажем, краб Михаил с Камчатки? Ответить на этот вопрос можно по-разному, но можно под призмой самой упоминаемой темы на экономическом форуме – ESG.

В ходе практически каждой дискуссии или выступления участники затрагивали ESG-повестку. На второй день спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов подсчитал, что говорит об экологии уже на четвертой сессии ПМЭФа. И, хотя свою нынешнюю должность он занимает с 2016 г., кажется, впервые оказался на экономическом форуме, где фокус внимания смещен на тему, которая еще пару лет назад больше выглядела частью общественной повестки, нежели деловой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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