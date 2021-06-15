Можно ли предсказать банкротство отрасли

Можно ли предсказать банкротство отраслиПоследствия кризиса в виде банкротств настигают экономику через 2-3 года, поэтому итоги коронавируса станут ясны не раньше 2022 г.
После каждого крупного экономического кризиса начинаются массовые банкротства. В разные годы банкротились целые отрасли – нефтепереработка, автомобильный бизнес, ювелирные компании. Причины могут быть разными: вскрытие серых схем, ужесточение фискальной политики, падение курса национальной валюты, а порой – просто изменение поведенческих привычек людей. Самый понятный выход из такой ситуации – ликвидация компании. Возникает вопрос, можно ли спрогнозировать единовременное закрытие компаний из одной отрасли или каждый раз это стечение случайных, непредсказуемых обстоятельств?
Риск первый – фискальный
До 2015 г. российский рынок ювелирных изделий показывал стабильный рост на 20–25% в год и оценивался в 400 млрд руб. Но 2015 год оказался критически сложным для ювелирного рынка. Спрос по сравнению с 2013 г. снизился в 2 раза, и за период с 2015 по 2017 г. приблизительно в 30 компаниях были инициированы процедуры банкротства.