Можно ли предсказать банкротство отрасли

До 2015 г. российский рынок ювелирных изделий показывал стабильный рост на 20–25% в год и оценивался в 400 млрд руб. Но 2015 год оказался критически сложным для ювелирного рынка. Спрос по сравнению с 2013 г. снизился в 2 раза, и за период с 2015 по 2017 г. приблизительно в 30 компаниях были инициированы процедуры банкротства.