Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Можно ли предсказать банкротство отрасли

Последствия кризиса в виде банкротств настигают экономику через 2-3 года, поэтому итоги коронавируса станут ясны не раньше 2022 г.
Игорь Илларионов , арбитражный управляющий
Евгений Разумный / Ведомости

После каждого крупного экономического кризиса начинаются массовые банкротства. В разные годы банкротились целые отрасли – нефтепереработка, автомобильный бизнес, ювелирные компании. Причины могут быть разными: вскрытие серых схем, ужесточение фискальной политики, падение курса национальной валюты, а порой – просто изменение поведенческих привычек людей. Самый понятный выход из такой ситуации – ликвидация компании. Возникает вопрос, можно ли спрогнозировать единовременное закрытие компаний из одной отрасли или каждый раз это стечение случайных, непредсказуемых обстоятельств? 

Риск первый – фискальный

До 2015 г. российский рынок ювелирных изделий показывал стабильный рост на 20–25% в год и оценивался в 400 млрд руб. Но 2015 год оказался критически сложным для ювелирного рынка. Спрос по сравнению с 2013 г. снизился в 2 раза, и за период с 2015 по 2017 г. приблизительно в 30 компаниях были инициированы процедуры банкротства.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных