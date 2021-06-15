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Бенефициары всеобщего просветления

Илья Ломакин-Румянцев
Практика минувших нескольких лет показала, что маркировка может распространяться практически на любую товарную категорию /Максим Стулов / Ведомости

Обследования показывают, что жители России при выборе потребительских товаров руководствуются прежде всего соображениями цены и качества. Оно и неудивительно, ведь – по всей логике – именно ими и должен быть продиктован выбор любых рациональных экономических субъектов. Хорошая новость заключается в том, что вскоре эта рациональность усилится сама собой. А нам с вами как потребителям для этого даже не придется ничего делать.

В последнее время набирает обороты легализация рынков отдельных потребительских товаров через внедрение в них обязательной маркировки специальными знаками. Маркировка смещает вес и влиятельность групп в цепочках поставок к легальным компаниям, возрастающая рыночная сила которых через развитие конкуренции играет лишь на руку российским потребителям.

Основная цель – борьба с контрафактом и наступление на серые зоны экономики. При этом мало говорится о долгосрочных экономических последствиях внедрения маркировки товаров для конечных потребителей – в призме тех самых цены и качества, которые-то их и интересуют в первую очередь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных