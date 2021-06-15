Бенефициары всеобщего просветления

Обследования показывают, что жители России при выборе потребительских товаров руководствуются прежде всего соображениями цены и качества. Оно и неудивительно, ведь – по всей логике – именно ими и должен быть продиктован выбор любых рациональных экономических субъектов. Хорошая новость заключается в том, что вскоре эта рациональность усилится сама собой. А нам с вами как потребителям для этого даже не придется ничего делать.