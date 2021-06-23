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Как в России и за рубежом принуждают к вакцинации

Передача медицинских функций работодателям не поможет окончательно решить проблему
Глеб Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Вакцинация двух третей населения, согласно официальному мнению, оказывается единственным решением проблемы пандемии. С одной стороны, она снижает заболеваемость, с другой – вакцинированные если и болеют, то со значительно более мягкими симптомами, а значит, снижается смертность. С третьей – нужно учесть, что мир сегодня превращается в единую сетевую структуру, цель которой – обеспечить всеобщую защиту от COVID-19.

На данный момент альтернативного предложения у государств своим гражданам не существует. Функция государств состоит в том, чтобы обеспечить население вакциной и доступом к ней, создать правовую и нормативную инфраструктуру вакцинации. Но не менее важная задача ложится на плечи самих обществ, желающих вернуться к нормальной жизни, где открыты все общественные места и границы, а отслеживание прироста заболевших не является таким же ежедневным ритуалом, как утренняя чашка кофе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных