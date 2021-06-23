Как в России и за рубежом принуждают к вакцинации

Как в России и за рубежом принуждают к вакцинацииПередача медицинских функций работодателям не поможет окончательно решить проблему
Вакцинация двух третей населения, согласно официальному мнению, оказывается единственным решением проблемы пандемии. С одной стороны, она снижает заболеваемость, с другой – вакцинированные если и болеют, то со значительно более мягкими симптомами, а значит, снижается смертность. С третьей – нужно учесть, что мир сегодня превращается в единую сетевую структуру, цель которой – обеспечить всеобщую защиту от COVID-19.
На данный момент альтернативного предложения у государств своим гражданам не существует. Функция государств состоит в том, чтобы обеспечить население вакциной и доступом к ней, создать правовую и нормативную инфраструктуру вакцинации. Но не менее важная задача ложится на плечи самих обществ, желающих вернуться к нормальной жизни, где открыты все общественные места и границы, а отслеживание прироста заболевших не является таким же ежедневным ритуалом, как утренняя чашка кофе.