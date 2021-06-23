Германия как «окно в Европу»

Однако, отмечает политолог, другие немецкие издания, в частности Neue Deutsche Zeitung, прокомментировали статью во враждебном Путину и России тоне, указывая вновь на все, по их мнению, темные стороны российской политики, равно как и политики белорусской. В этом смысле одна эта статья едва ли изменит к лучшем общую тональность европейской и даже германской печати. Но тот факт, что публикация все-таки состоялась, по мнению Александра Рара, скорее всего, нельзя рассматривать в отрыве от недавнего визита в Европу президента США. Немцы сейчас радуются тому, что на смену такому неудобному партнеру, каким был Дональд Трамп, пришел более мягкий и открытый к компромиссам Байден. От него ждали какого-то призыва к антироссийскому сплочению. Но, оказалось, что Байден готов и к конструктивному диалогу с Россией. Это открыло дорогу и для путинского предложения мира с Европой. В этом смысле неправы те обозреватели, кто видит в статье Путина новую попытку расшатать трансатлантическое единство.