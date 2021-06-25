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Диалог в условиях конфронтации

Джозеф Байден открыто или косвенно дал Берлину и Парижу отмашку выстраивать отношения с Россией
Борис Межуев , политолог, доцент философского факультета МГУ
Америка при Байдене оказалась готова позволить своим континентальным соратникам – Франции и Германии – действовать чуть более самостоятельно /MANDEL NGAN / AFP

Женевская «полуразрядка» между Россией и США получает свое европейское продолжение. Первый ход сделал Владимир Путин, опубликовавший в Die Zeit свою очень примирительную в отношении Германии статью. Подача российского президента была принята руководителями крупнейших континентальных стран Европы – Германии и Франции, которые, если верить статье, опубликованной 24 июня в газете Financial Times, солидарно выступили в пользу идеи проведения совместного саммита России и ЕС, или, точнее, приглашения России на саммит лидеров Европейского союза.

Из статьи можно вывести предположение, что Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон сделали такое заявление во время совместных консультаций в Берлине с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Италии Марио Драги. После выхода в свет этой публикации стало известно, что идею проведения подобного саммита поддержал канцлер Австрии Себастьян Курц, но главы стран Балтии и Польши против. Министр иностранных дел Нидерландов, не возразив прямо против идеи саммита, заявил о личном нежелании в нем участвовать. Жестче всех высказался министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис: возобновлять регулярные встречи в тот момент, когда Россия ближе всего подошла к «тоталитаризму», было бы «безответственно». Предсказуемо против идеи саммита выступил и глава дипломатического ведомства Украины Дмитрий Кулябко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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