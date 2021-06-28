Как научиться не волноваться и полюбить инфляцию

Как научиться не волноваться и полюбить инфляциюИнфляция пойдет на спад в конце 2021 г. – 2022 г., но на горизонте в год-полтора ее средние темпы будут выше значений 2010-х гг.
Что собой представляет текущий всплеск инфляции – явление постоянное или временное? Чем он угрожает мировой экономике? Когда пойдет на спад и пойдет ли вообще? Сейчас эти вопросы горячо обсуждаются во всем мире. На то есть хорошие причины. Мир успел основательно подзабыть то время, когда инфляция была значительно выше. Почти забытая за последние десятилетия тема не просто вернулась в повестку центральных банков по всему миру, но и стала сложнейшим вызовом для денежно-кредитной политики. Повышенная инфляция несет с собой и повышенные социальные риски.
Ключевым в оценке рисков высокой инфляции является вопрос о соотношении фундаментальных и временных факторов, которые привели к ее разгону.
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