Энергопереход на полуправде

Политики ЕС рассматривают природный газ как «переходное топливо» на короткий период – 10 лет. Затем его место должен будет занять чистый (он же зеленый, или возобновляемый), без выбросов СО2, водород. При таком подходе природному газу в итоге придется уйти из энергобаланса ЕС при всех его неоспоримых конкурентных преимуществах для энергетического и неэнергетического использования. Производство водорода из природного газа рассматривается в лучшем случае как временное решение. Европейский бизнес уже начал встраиваться в этот узкий коридор заданных сверху допустимых решений, чтобы двигаться по траектории декарбонизации, предусматривающей исключительно связку ВИЭ и возобновляемого водорода, несмотря на декларируемую в ЕС политику технологически нейтрального регулирования, т. е. отсутствие ограничений для иных ведущих к уменьшению выбросов инициатив.