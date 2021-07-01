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Энергопереход на полуправде

Построенное на предвзятых искажениях ограничение использования природного газа в Европе не в интересах нашей страны и самого ЕС
Андрей Конопляник , член научного совета РАН по системным исследованиям энергетики
Getty Images via AFP

Декарбонизация европейской экономики – основного российского экспортного рынка – сопровождается целенаправленным искажением системы координат, в рамках которой формируется общественное сознание в ЕС и принимаются соответствующие политические директивы. Которые затем закрепляются в законодательных актах и задают вектор для долгосрочных капиталоемких инвестиционных решений, определяющих рамки развития на долгие годы. Одним из существенных искажений является сравнение уровня выбросов СО2 отраслей невозобновляемых энергоресурсов (НВЭР) и самого чистого из них – природного газа – и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Политики ЕС рассматривают природный газ как «переходное топливо» на короткий период – 10 лет. Затем его место должен будет занять чистый (он же зеленый, или возобновляемый), без выбросов СО2, водород. При таком подходе природному газу в итоге придется уйти из энергобаланса ЕС при всех его неоспоримых конкурентных преимуществах для энергетического и неэнергетического использования. Производство водорода из природного газа рассматривается в лучшем случае как временное решение. Европейский бизнес уже начал встраиваться в этот узкий коридор заданных сверху допустимых решений, чтобы двигаться по траектории декарбонизации, предусматривающей исключительно связку ВИЭ и возобновляемого водорода, несмотря на декларируемую в ЕС политику технологически нейтрального регулирования, т. е. отсутствие ограничений для иных ведущих к уменьшению выбросов инициатив. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных