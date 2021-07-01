Энергопереход на полуправде

Энергопереход на полуправдеПостроенное на предвзятых искажениях ограничение использования природного газа в Европе не в интересах нашей страны и самого ЕС
Декарбонизация европейской экономики – основного российского экспортного рынка – сопровождается целенаправленным искажением системы координат, в рамках которой формируется общественное сознание в ЕС и принимаются соответствующие политические директивы. Которые затем закрепляются в законодательных актах и задают вектор для долгосрочных капиталоемких инвестиционных решений, определяющих рамки развития на долгие годы. Одним из существенных искажений является сравнение уровня выбросов СО2 отраслей невозобновляемых энергоресурсов (НВЭР) и самого чистого из них – природного газа – и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Политики ЕС рассматривают природный газ как «переходное топливо» на короткий период – 10 лет. Затем его место должен будет занять чистый (он же зеленый, или возобновляемый), без выбросов СО2, водород. При таком подходе природному газу в итоге придется уйти из энергобаланса ЕС при всех его неоспоримых конкурентных преимуществах для энергетического и неэнергетического использования. Производство водорода из природного газа рассматривается в лучшем случае как временное решение. Европейский бизнес уже начал встраиваться в этот узкий коридор заданных сверху допустимых решений, чтобы двигаться по траектории декарбонизации, предусматривающей исключительно связку ВИЭ и возобновляемого водорода, несмотря на декларируемую в ЕС политику технологически нейтрального регулирования, т. е. отсутствие ограничений для иных ведущих к уменьшению выбросов инициатив.