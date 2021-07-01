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Путин провел прямую линию к украинцам

Российский президент не может считать их враждебными – в отличие от нынешних украинских властей предержащих
Леонид Поляков , профессор департамента политики и управления ГУ ВШЭ
Sergei SAVOSTYANOV / SPUTNIK / AFP

Прошедшая в среду прямая линия президента Владимира Путина, как обычно (в последнее время), оказалась насыщенной самыми острыми домашними темами и сюжетами. Пандемия коронавируса, газификация всей страны и ее тонкости, мусорная реформа, состояние муниципальных дорог, экология, произвол местного начальства, рост цен на продукты питания, стройматериалы и ипотечное жилье, кризис малого предпринимательства. И еще о многом другом – в том числе и о будущем преемнике – беседовал Путин с гражданами больше трех с половиной часов. И примечательно, что среди этого многого внешние темы практически не затрагивались. Точнее, затрагивалась всерьез и основательно лишь одна: почему Украина до сих пор не включена нами в список враждебных государств?

Ответ президента было несложно предугадать. Он не может считать украинский народ враждебным – в отличие от нынешних украинских властей предержащих. Это, говоря одесским наречием, две большие разницы. И вообще, в очередной раз заявил Путин, мы один народ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных