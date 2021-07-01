Путин провел прямую линию к украинцам

Прошедшая в среду прямая линия президента Владимира Путина, как обычно (в последнее время), оказалась насыщенной самыми острыми домашними темами и сюжетами. Пандемия коронавируса, газификация всей страны и ее тонкости, мусорная реформа, состояние муниципальных дорог, экология, произвол местного начальства, рост цен на продукты питания, стройматериалы и ипотечное жилье, кризис малого предпринимательства. И еще о многом другом – в том числе и о будущем преемнике – беседовал Путин с гражданами больше трех с половиной часов. И примечательно, что среди этого многого внешние темы практически не затрагивались. Точнее, затрагивалась всерьез и основательно лишь одна: почему Украина до сих пор не включена нами в список враждебных государств?