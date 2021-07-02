Возвращение к биполярности

Возвращение к биполярностиКроме «мира демократий» и «мира автократий» есть множество других миров
В течение своего европейского турне президент США Джозеф Байден несколько раз повторил мысль, что мир сегодня стоит на развилке (inflection point), за которой ему предстоит совершить выбор – либо в сторону господства авторитарных режимов, либо в сторону сохранения нынешнего миропорядка (с лидерством демократических стран во главе с США). По существу, речь идет не столько о выборе между двух альтернатив, сколько об обозначении и признании новой биполярности – между «миром демократий» и «миром автократий», если уж быть совсем откровенным – между американским и китайским военно-экономическими блоками.
Реплика Байдена получила на днях теоретическое осмысление и внятное изложение в статье сравнительно молодого историка международных отношений, профессора Школы передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса Хэла Брэндса на сайте влиятельного журнала Foreign Affairs, которая называется «Рождающаяся доктрина Байдена» с подзаголовком «Демократия, автократия и решающий конфликт нашего времени». Идея статьи состоит в том, что демократии, т. е. в первую очередь демократии американской, надлежит побороть как внешних, так и внутренних врагов, т. е. Россию и Китай, в их тесной «авторитарной» связке, а вместе с ними также пандемию и снова поднимающий голову трампизм.