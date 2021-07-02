Возвращение к биполярности

В течение своего европейского турне президент США Джозеф Байден несколько раз повторил мысль, что мир сегодня стоит на развилке (inflection point), за которой ему предстоит совершить выбор – либо в сторону господства авторитарных режимов, либо в сторону сохранения нынешнего миропорядка (с лидерством демократических стран во главе с США). По существу, речь идет не столько о выборе между двух альтернатив, сколько об обозначении и признании новой биполярности – между «миром демократий» и «миром автократий», если уж быть совсем откровенным – между американским и китайским военно-экономическими блоками.