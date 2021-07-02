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Возвращение к биполярности

Кроме «мира демократий» и «мира автократий» есть множество других миров
Борис Межуев , политолог, доцент философского факультета МГУ
В каком-то смысле идея Байдена не лишена смысла, мир действительно достиг некой идеологической развилки, которую едва ли сможет обойти /Evan Vucci / AP

В течение своего европейского турне президент США Джозеф Байден несколько раз повторил мысль, что мир сегодня стоит на развилке (inflection point), за которой ему предстоит совершить выбор – либо в сторону господства авторитарных режимов, либо в сторону сохранения нынешнего миропорядка (с лидерством демократических стран во главе с США). По существу, речь идет не столько о выборе между двух альтернатив, сколько об обозначении и признании новой биполярности – между «миром демократий» и «миром автократий», если уж быть совсем откровенным – между американским и китайским военно-экономическими блоками.

Реплика Байдена получила на днях теоретическое осмысление и внятное изложение в статье сравнительно молодого историка международных отношений, профессора Школы передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса Хэла Брэндса на сайте влиятельного журнала Foreign Affairs, которая называется «Рождающаяся доктрина Байдена» с подзаголовком «Демократия, автократия и решающий конфликт нашего времени». Идея статьи состоит в том, что демократии, т. е. в первую очередь демократии американской, надлежит побороть как внешних, так и внутренних врагов, т. е. Россию и Китай, в их тесной «авторитарной» связке, а вместе с ними также пандемию и снова поднимающий голову трампизм.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных