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Готова ли российская IT-инфраструктура к цифровому рублю

Эмиссия национальной цифровой валюты требует исключить любые риски импортного оборудования
Константин Ордов , руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ
Андрей Гордеев / Ведомости

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ

Электронные платежи уже стали неотъемлемой частью финансовой системы, рынки ценных бумаг легализуют криптовалюты, центробанки готовятся к запуску цифровых валют, а Россия вынуждена бороться с угрозой отключения от международной системы межбанковских платежей и возможными санкциями на телекоммуникационное оборудование. Какие проблемы в сложившихся условиях может решить создание цифрового рубля, как избежать возможной технологической блокады и каково место рубля в цифровой финансовой системе будущего?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных