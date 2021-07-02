Готова ли российская IT-инфраструктура к цифровому рублю

Готова ли российская IT-инфраструктура к цифровому рублюЭмиссия национальной цифровой валюты требует исключить любые риски импортного оборудования
Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ
Электронные платежи уже стали неотъемлемой частью финансовой системы, рынки ценных бумаг легализуют криптовалюты, центробанки готовятся к запуску цифровых валют, а Россия вынуждена бороться с угрозой отключения от международной системы межбанковских платежей и возможными санкциями на телекоммуникационное оборудование. Какие проблемы в сложившихся условиях может решить создание цифрового рубля, как избежать возможной технологической блокады и каково место рубля в цифровой финансовой системе будущего?
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