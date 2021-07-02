Готова ли российская IT-инфраструктура к цифровому рублю

Электронные платежи уже стали неотъемлемой частью финансовой системы, рынки ценных бумаг легализуют криптовалюты, центробанки готовятся к запуску цифровых валют, а Россия вынуждена бороться с угрозой отключения от международной системы межбанковских платежей и возможными санкциями на телекоммуникационное оборудование. Какие проблемы в сложившихся условиях может решить создание цифрового рубля, как избежать возможной технологической блокады и каково место рубля в цифровой финансовой системе будущего?