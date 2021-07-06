Что общего у советской и современной систем ценообразования

Во-первых, по словам Линника, стратегической пользы от заморозки цен на продукты нет: «Когда вы начинаете жестко заниматься регулированием цен <...> не будет просто продукта, вернемся в добрые советские времена на уровне «ты мне – я тебе». Косность формулы в том, что в советское время ценообразование было нормативно-централизованным. Нормативы издержек, зарплат и прибыли отражали сравнительную эффективность и полезность конкретной продукции для народного хозяйства, а после – и для населения. Ни о каком распределении выручки по производственной цепочке не было и речи.