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Что общего у советской и современной систем ценообразования

Нащупать и удерживать баланс, пожалуй, самое сложное в работе нынешнего правительства
Никита Кричевский , доктор экономических наук, профессор
Максим Стулов / Ведомости

Президент компании «Мираторг» Виктор Линник дал большое интервью телеканалу РБК, в котором повторил известные тезисы об особенностях государственного регулирования экономического развития страны. Идеи привлекательные, но, к сожалению, по большей части ошибочные. Разберем по пунктам.

Во-первых, по словам Линника, стратегической пользы от заморозки цен на продукты нет: «Когда вы начинаете жестко заниматься регулированием цен <...> не будет просто продукта, вернемся в добрые советские времена на уровне «ты мне – я тебе». Косность формулы в том, что в советское время ценообразование было нормативно-централизованным. Нормативы издержек, зарплат и прибыли отражали сравнительную эффективность и полезность конкретной продукции для народного хозяйства, а после – и для населения. Ни о каком распределении выручки по производственной цепочке не было и речи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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