Что общего у советской и современной систем ценообразования

Что общего у советской и современной систем ценообразованияНащупать и удерживать баланс, пожалуй, самое сложное в работе нынешнего правительства
Президент компании «Мираторг» Виктор Линник дал большое интервью телеканалу РБК, в котором повторил известные тезисы об особенностях государственного регулирования экономического развития страны. Идеи привлекательные, но, к сожалению, по большей части ошибочные. Разберем по пунктам.
Во-первых, по словам Линника, стратегической пользы от заморозки цен на продукты нет: «Когда вы начинаете жестко заниматься регулированием цен <...> не будет просто продукта, вернемся в добрые советские времена на уровне «ты мне – я тебе». Косность формулы в том, что в советское время ценообразование было нормативно-централизованным. Нормативы издержек, зарплат и прибыли отражали сравнительную эффективность и полезность конкретной продукции для народного хозяйства, а после – и для населения. Ни о каком распределении выручки по производственной цепочке не было и речи.