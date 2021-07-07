Извинительная дипломатия

Извинительная дипломатияСанкции перестали работать как политический инструмент для США, поэтому администрация Байдена разворачивает всю американскую «большую стратегию»
Газета американских деловых кругов The Wall Street Journal (WSJ) удивила своих читателей – да и все бизнес-сообщество – неожиданной новостью: к концу лета нынешнего года администрация Джо Байдена собирается резко ослабить режим санкций против целого ряда государств, вообще прекратить кампанию экономического давления на противников и действовать в тесном контакте с западными союзниками, не допуская каких-то односторонних действий в духе своих республиканских предшественников.
История выглядит чересчур оптимистично, чтобы быть правдой. И все-таки что, собственно, имеется в виду? Неужели США дали задний ход?
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