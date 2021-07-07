Извинительная дипломатия

Газета американских деловых кругов The Wall Street Journal (WSJ) удивила своих читателей – да и все бизнес-сообщество – неожиданной новостью: к концу лета нынешнего года администрация Джо Байдена собирается резко ослабить режим санкций против целого ряда государств, вообще прекратить кампанию экономического давления на противников и действовать в тесном контакте с западными союзниками, не допуская каких-то односторонних действий в духе своих республиканских предшественников.