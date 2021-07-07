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Извинительная дипломатия

Санкции перестали работать как политический инструмент для США, поэтому администрация Байдена разворачивает всю американскую «большую стратегию»
Борис Межуев , политолог, доцент философского факультета МГУ
Patrick Semansky / AP

Газета американских деловых кругов The Wall Street Journal (WSJ) удивила своих читателей – да и все бизнес-сообщество – неожиданной новостью: к концу лета нынешнего года администрация Джо Байдена собирается резко ослабить режим санкций против целого ряда государств, вообще прекратить кампанию экономического давления на противников и действовать в тесном контакте с западными союзниками, не допуская каких-то односторонних действий в духе своих республиканских предшественников. 

История выглядит чересчур оптимистично, чтобы быть правдой. И все-таки что, собственно, имеется в виду? Неужели США дали задний ход?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных