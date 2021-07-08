Почему Nature хвалит российскую вакцину «Спутник V»

Сайт журнала Nature, одного из старейших и наиболее авторитетных научных изданий планеты, опубликовал на главной странице статью про «Спутник V». Из нее прямо следует, что русские сделали самую эффективную и едва ли не самую безопасную вакцину от COVID-19. Сам факт появления хвалебной статьи о российской невоенной технологии в британском издании впечатляет, но что особо впечатляет – из данных, приведенных в статье, следует, что регулятор фармакологического рынка ЕС не сертифицирует наиболее безопасный препарат, предоставляя гражданам худшие варианты вакцины. Напрашивающийся вывод о политической природе таких действий Nature не приводит, потому что это издание про науку. Но и того, что написано, вполне достаточно, чтобы сильно удивиться.