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Почему Nature хвалит российскую вакцину «Спутник V»

Факт появления хвалебной статьи о российской невоенной технологии в британском издании впечатляет
Иван Чеберко
Вакцина «Спутник V» — вещь недели /Евгений Разумный / Ведомости

Сайт журнала Nature, одного из старейших и наиболее авторитетных научных изданий планеты, опубликовал на главной странице статью про «Спутник V». Из нее прямо следует, что русские сделали самую эффективную и едва ли не самую безопасную вакцину от COVID-19. Сам факт появления хвалебной статьи о российской невоенной технологии в британском издании впечатляет, но что особо впечатляет – из данных, приведенных в статье, следует, что регулятор фармакологического рынка ЕС не сертифицирует наиболее безопасный препарат, предоставляя гражданам худшие варианты вакцины. Напрашивающийся вывод о политической природе таких действий Nature не приводит, потому что это издание про науку. Но и того, что написано, вполне достаточно, чтобы сильно удивиться.

Итак, российская вакцина объявлена самой эффективной. Приводятся цифры, опубликованные министерством здравоохранения ОАЭ, полученные на основе наблюдения за 81 000 вакцинированных «Спутником»: эффективность 97,8% в плане профилактики заболевания COVID-19 и 100%-ная эффективность в части предотвращения тяжелых форм заболевания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных