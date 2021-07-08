Империя сосредотачивается

Империя сосредотачиваетсяРешительность Байдена во многом объясняется тем фактом, что над ним не довлеет фактор необходимости переизбрания
Напрашивающееся сравнение внезапного ухода американцев с авиабазы в Баграме, состоявшегося в ночь на 4 июля (т. е. накануне Дня независимости Америки), с выводом советских войск из Афганистана в феврале 1989 г. не должно заслонять для нас определенное несходство этих событий. Эту разницу мы и попытаемся подчеркнуть. Но пока все-таки несколько слов о том, что эти события сближает.
Для всего мира сегодня становится ясным: нынешняя администрация нацелена на сокращение военного присутствия США в Евразии. Собственно, это сокращение уже происходит, ликвидирована крупнейшая военная база Центрального командования, расположенная между Персидским заливом и Южно-Китайским морем. То, что попытался и не смог сделать Обама, что не отважился сделать Трамп, смог совершить Байден, оказавшийся гораздо более самостоятельным и решительным политиком, чем это предсказывали многие аналитики. И Обама, и Трамп отступили перед давлением военных, и это, кстати, не помешало многим именитым военным относиться к обоим политикам, мягко говоря, без восторга. Байден, отнюдь не заигрывая с военной партией, смог сделать то, против чего эта партия всегда выступала, – завершить самую длительную войну в истории Америки.