Империя сосредотачивается

Для всего мира сегодня становится ясным: нынешняя администрация нацелена на сокращение военного присутствия США в Евразии. Собственно, это сокращение уже происходит, ликвидирована крупнейшая военная база Центрального командования, расположенная между Персидским заливом и Южно-Китайским морем. То, что попытался и не смог сделать Обама, что не отважился сделать Трамп, смог совершить Байден, оказавшийся гораздо более самостоятельным и решительным политиком, чем это предсказывали многие аналитики. И Обама, и Трамп отступили перед давлением военных, и это, кстати, не помешало многим именитым военным относиться к обоим политикам, мягко говоря, без восторга. Байден, отнюдь не заигрывая с военной партией, смог сделать то, против чего эта партия всегда выступала, – завершить самую длительную войну в истории Америки.