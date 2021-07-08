Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Империя сосредотачивается

Решительность Байдена во многом объясняется тем фактом, что над ним не довлеет фактор необходимости переизбрания
Борис Межуев , политолог, доцент философского факультета МГУ
AFP

Напрашивающееся сравнение внезапного ухода американцев с авиабазы в Баграме, состоявшегося в ночь на 4 июля (т. е. накануне Дня независимости Америки), с выводом советских войск из Афганистана в феврале 1989 г. не должно заслонять для нас определенное несходство этих событий. Эту разницу мы и попытаемся подчеркнуть. Но пока все-таки несколько слов о том, что эти события сближает.

Для всего мира сегодня становится ясным: нынешняя администрация нацелена на сокращение военного присутствия США в Евразии. Собственно, это сокращение уже происходит, ликвидирована крупнейшая военная база Центрального командования, расположенная между Персидским заливом и Южно-Китайским морем. То, что попытался и не смог сделать Обама, что не отважился сделать Трамп, смог совершить Байден, оказавшийся гораздо более самостоятельным и решительным политиком, чем это предсказывали многие аналитики. И Обама, и Трамп отступили перед давлением военных, и это, кстати, не помешало многим именитым военным относиться к обоим политикам, мягко говоря, без восторга. Байден, отнюдь не заигрывая с военной партией, смог сделать то, против чего эта партия всегда выступала, – завершить самую длительную войну в истории Америки.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных