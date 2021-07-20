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Саммит АТЭС: как преодолеть «вакцинное неравенство»?

Совместные усилия развивающихся и развитых экономик помогут эффективно решить проблемы инновационного развития
Ведомости
Eloisa Lopez / Reuters

Главными темами, обсуждавшимися на чрезвычайной встрече лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), стали ситуация вокруг распространения COVID-19 и принятие странами региона совместных мер по ликвидации ее последствий. Два этих вопроса остро стоят перед тихоокеанскими государствами, так что проблематика, связанная с региональной безопасностью, отошла на третий план.

Вряд ли окажется преувеличением тезис о том, что практически каждое слово в совместном заявлении лидеров экономик АТЭС отражает остроту стоящих перед регионом вызовов. Элиты и общества стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) волнует тема ускорения процесса вакцинации от COVID-19. На первый взгляд эта цель выглядит достижимой, ведь столь необходимые всем вакцины уже разработаны. Высокие темпы иммунизации наблюдаются, в частности, в Республике Корее и Японии, где вопрос о достижении коллективного иммунитета немедленно приобрел заметную внутриполитическую окраску.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных