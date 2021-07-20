Саммит АТЭС: как преодолеть «вакцинное неравенство»?Совместные усилия развивающихся и развитых экономик помогут эффективно решить проблемы инновационного развития
Главными темами, обсуждавшимися на чрезвычайной встрече лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), стали ситуация вокруг распространения COVID-19 и принятие странами региона совместных мер по ликвидации ее последствий. Два этих вопроса остро стоят перед тихоокеанскими государствами, так что проблематика, связанная с региональной безопасностью, отошла на третий план.
Вряд ли окажется преувеличением тезис о том, что практически каждое слово в совместном заявлении лидеров экономик АТЭС отражает остроту стоящих перед регионом вызовов. Элиты и общества стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) волнует тема ускорения процесса вакцинации от COVID-19. На первый взгляд эта цель выглядит достижимой, ведь столь необходимые всем вакцины уже разработаны. Высокие темпы иммунизации наблюдаются, в частности, в Республике Корее и Японии, где вопрос о достижении коллективного иммунитета немедленно приобрел заметную внутриполитическую окраску.