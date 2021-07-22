Байден неуязвимый

Американское издание Politico сообщило, что администрация Джозефа Байдена обратилась с просьбой к администрации Владимира Зеленского сохранять спокойствие по поводу сделки Соединенных Штатов и Германии в связи с окончанием строительства «Северного потока – 2». Одновременно другое американское издание, Bloomberg, сообщило подробности этой сделки. Согласно ее условиям, Америка снимает свои возражения против газопровода и он без больших проблем достраивается к концу лета и в течение года вводится в эксплуатацию. Украина же в качестве отступного получает от Германии $1 млрд формально на развитие зеленой энергетики. На начальном этапе Германия инвестирует в экономику Украины $175 млн и пришлет в страну специального представителя для продвижения различных энергетических проектов. В ответ Украине предлагается как бы «не мутить воду» и перестать являться источником головной боли для Европы.