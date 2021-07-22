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Байден неуязвимый

Почему американскому президенту удается делать то, что не удавалось никому из его предшественников – ни Обаме, ни тем более Трампу?
Борис Межуев , политолог, доцент философского факультета МГУ
MARTIAL TREZZINI / POOL / AFP

Американское издание Politico сообщило, что администрация Джозефа Байдена обратилась с просьбой к администрации Владимира Зеленского сохранять спокойствие по поводу сделки Соединенных Штатов и Германии в связи с окончанием строительства «Северного потока – 2». Одновременно другое американское издание, Bloomberg, сообщило подробности этой сделки. Согласно ее условиям, Америка снимает свои возражения против газопровода и он без больших проблем достраивается к концу лета и в течение года вводится в эксплуатацию. Украина же в качестве отступного получает от Германии $1 млрд формально на развитие зеленой энергетики. На начальном этапе Германия инвестирует в экономику Украины $175 млн и пришлет в страну специального представителя для продвижения различных энергетических проектов. В ответ Украине предлагается как бы «не мутить воду» и перестать являться источником головной боли для Европы.

По данным Politico, Киев недоволен этой рекомендацией и, похоже, самой сделкой, которую в эти дни пытается продать Украине и странам Восточной Европы представитель госдепа Дерек Шолле. Недовольство вполне понятно. Украинское руководство осознает, что их страна вызывает интерес у Запада именно в качестве «жертвы» российской агрессии и передового рубежа борьбы «мира демократий» с «миром автократий». Как только Украина перестанет вести себя как «жертва» и «успокоится», как ей предлагает Вашингтон, и как только сама борьба станет неактуальной, страна тут же обнулит все свои ставки. Так что Украина, скорее всего, «не успокоится».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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