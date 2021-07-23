Новый истребитель ЛТС – главное авиационное событие года

Несмотря на все споры, презентацию нового однодвигательного истребителя ОКБ Сухого можно назвать авиационным событием года. Легкий тактический самолет (ЛТС) в российской документации – Cheсkmate («Шах и мат») в экспортном исполнении и Су-75 (решение об этом еще не принято) в случае закупок для ВКС России – стал сюрпризом. Информация о его разработке не была секретом – еще в 2017 г. министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что соглашение с ОАЭ предусматривает разработку нового истребителя пятого поколения, но никто всерьез это заявление не воспринял. В публичной информации о госзакупках авиапромышленности аббревиатура ЛТС-М встречается с 2018 г., а в конце прошлого года РБК опубликовал и фото носа модельки нового самолета на столе вице-премьера Юрия Борисова.