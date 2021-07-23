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Новый истребитель ЛТС – главное авиационное событие года

Это вторая за 40 лет новая отечественная боевая авиационная платформа
Алексей Никольский
Легкий тактический самолет (ЛТС) в российской документации — Cheсkmate — вещь недели /Евгений Разумный / Ведомости

Несмотря на все споры, презентацию нового однодвигательного истребителя ОКБ Сухого можно назвать авиационным событием года. Легкий тактический самолет (ЛТС) в российской документации – Cheсkmate («Шах и мат») в экспортном исполнении и Су-75 (решение об этом еще не принято) в случае закупок для ВКС России – стал сюрпризом. Информация о его разработке не была секретом – еще в 2017 г. министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что соглашение с ОАЭ предусматривает разработку нового истребителя пятого поколения, но никто всерьез это заявление не воспринял. В публичной информации о госзакупках авиапромышленности аббревиатура ЛТС-М встречается с 2018 г., а в конце прошлого года РБК опубликовал и фото носа модельки нового самолета на столе вице-премьера Юрия Борисова.

Неожиданностью стала степень проработки проекта. Еще днем во вторник, до презентации, от серьезных людей приходилось слышать, что речь идет о макете. Но, по словам заместителя главного конструктора ЛТС Алексея Булатова, представленный образец предназначен для наземных испытаний систем самолета и он же станет первым летным экземпляром, а первый полет планируется совершить в 2023 г. Двухдвигательный Су-57 (Т-50) достиг аналогичной стадии примерно в 2008 г., спустя пять лет после начала официальной разработки. Довести работы до этого этапа – дорогостоящая задача, возможно, реальные затраты превысили 20 млрд руб., а скорее всего, значительно больше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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