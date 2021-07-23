Новый истребитель ЛТС – главное авиационное событие года

Новый истребитель ЛТС – главное авиационное событие годаЭто вторая за 40 лет новая отечественная боевая авиационная платформа
Несмотря на все споры, презентацию нового однодвигательного истребителя ОКБ Сухого можно назвать авиационным событием года. Легкий тактический самолет (ЛТС) в российской документации – Cheсkmate («Шах и мат») в экспортном исполнении и Су-75 (решение об этом еще не принято) в случае закупок для ВКС России – стал сюрпризом. Информация о его разработке не была секретом – еще в 2017 г. министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что соглашение с ОАЭ предусматривает разработку нового истребителя пятого поколения, но никто всерьез это заявление не воспринял. В публичной информации о госзакупках авиапромышленности аббревиатура ЛТС-М встречается с 2018 г., а в конце прошлого года РБК опубликовал и фото носа модельки нового самолета на столе вице-премьера Юрия Борисова.
Неожиданностью стала степень проработки проекта. Еще днем во вторник, до презентации, от серьезных людей приходилось слышать, что речь идет о макете. Но, по словам заместителя главного конструктора ЛТС Алексея Булатова, представленный образец предназначен для наземных испытаний систем самолета и он же станет первым летным экземпляром, а первый полет планируется совершить в 2023 г. Двухдвигательный Су-57 (Т-50) достиг аналогичной стадии примерно в 2008 г., спустя пять лет после начала официальной разработки. Довести работы до этого этапа – дорогостоящая задача, возможно, реальные затраты превысили 20 млрд руб., а скорее всего, значительно больше.