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Почему России важна реабилитация сербов

Неучастие или недостаточное участие в балканских процессах неоднократно выходило боком официальной Москве
Олег Бондаренко , политолог, директор Фонда прогрессивной политики
Marko Milivojevic / Pixnio

Сербы больше не могут считаться народом, устроившим геноцид. Такое решение вынесла независимая международная комиссия по изучению страданий народов в Сребренице (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) в период с 1992 по 1995 г. В своем отчете она признала, что 11 июля 1995 г. в Сребренице не было геноцида, равно как и не было «отдельных преступлений геноцидного характера».

Миф о «геноциде в Сребренице», по сути призванный приравнять сербов к фашистам, был придуман в недрах нью-йоркской консалтинговой фирмы Ruder-Finn Global Public Affairs более четверти века назад по той же технологии, по которой в 2006 г. раскручивалась кампания крупнейшего лондонского PR-агентства Bell Pottinger по «отравлению Литвиненко». Тогда, в апреле 1993 г., ее бывший директор Джеймс Харф рассказывал французскому журналисту Жаку Мерлино о том, как он умудрился в короткие сроки сделать сербов фашистами: «Наша работа не заключается в проверке информации. Наша работа – ускорить циркуляцию выгодной нашему клиенту информации, четко целясь. Мы представили сербов нацистами Второй мировой и попали в десятку, в цель! Сразу заговорили об этнических чистках, о газовых камерах Аушвица». Российскому читателю в 2006 г. об этом первым рассказал обозреватель-балканист Первого канала Евгений Баранов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных