Почему России важна реабилитация сербов

Миф о «геноциде в Сребренице», по сути призванный приравнять сербов к фашистам, был придуман в недрах нью-йоркской консалтинговой фирмы Ruder-Finn Global Public Affairs более четверти века назад по той же технологии, по которой в 2006 г. раскручивалась кампания крупнейшего лондонского PR-агентства Bell Pottinger по «отравлению Литвиненко». Тогда, в апреле 1993 г., ее бывший директор Джеймс Харф рассказывал французскому журналисту Жаку Мерлино о том, как он умудрился в короткие сроки сделать сербов фашистами: «Наша работа не заключается в проверке информации. Наша работа – ускорить циркуляцию выгодной нашему клиенту информации, четко целясь. Мы представили сербов нацистами Второй мировой и попали в десятку, в цель! Сразу заговорили об этнических чистках, о газовых камерах Аушвица». Российскому читателю в 2006 г. об этом первым рассказал обозреватель-балканист Первого канала Евгений Баранов.