Как заставить работать инновационную систему

Вслед за американцами примерно 30 лет назад это поняли и китайцы, поставившие задачу вырастить китайских глобальных технологических чемпионов и преуспевшие в этом. Если перед вашей страной такая задача не ставится, то инновационная политика будет стремиться с той или иной степенью безвредности к имитационной деятельности, бенефициарами которой будут становиться министерства, институты развития, университеты, стартапы-грантоеды, но национальных технологических чемпионов так и не появится.