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Как заставить работать инновационную систему

Европа вслед за США и Китаем делает ставку на выращивание технологических гигантов. Россия тоже может пойти по этому пути
Дан Медовников , директор Института менеджмента инноваций ВШБ НИУ ВШЭ
Евгений Разумный / Ведомости

Для чего существует национальная инновационная система и, шире, инновационная политика? Зачем вообще она понадобилась, если есть уже политика научно-технологическая, промышленная, экономическая, образовательная? Американцы давно знают ответ: чтобы способствовать появлению великих технологических компаний. Трансфер технологий, увеличение числа университетских стартапов, взбадривание традиционных корпораций, решение государственных научно-технических задач – все это важные пункты, которые могут способствовать в иных случаях, а в иных нет достижению главной цели.

Вслед за американцами примерно 30 лет назад это поняли и китайцы, поставившие задачу вырастить китайских глобальных технологических чемпионов и преуспевшие в этом. Если перед вашей страной такая задача не ставится, то инновационная политика будет стремиться с той или иной степенью безвредности к имитационной деятельности, бенефициарами которой будут становиться министерства, институты развития, университеты, стартапы-грантоеды, но национальных технологических чемпионов так и не появится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных