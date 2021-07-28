Как заставить работать инновационную систему

Как заставить работать инновационную системуЕвропа вслед за США и Китаем делает ставку на выращивание технологических гигантов. Россия тоже может пойти по этому пути
Для чего существует национальная инновационная система и, шире, инновационная политика? Зачем вообще она понадобилась, если есть уже политика научно-технологическая, промышленная, экономическая, образовательная? Американцы давно знают ответ: чтобы способствовать появлению великих технологических компаний. Трансфер технологий, увеличение числа университетских стартапов, взбадривание традиционных корпораций, решение государственных научно-технических задач – все это важные пункты, которые могут способствовать в иных случаях, а в иных нет достижению главной цели.
Вслед за американцами примерно 30 лет назад это поняли и китайцы, поставившие задачу вырастить китайских глобальных технологических чемпионов и преуспевшие в этом. Если перед вашей страной такая задача не ставится, то инновационная политика будет стремиться с той или иной степенью безвредности к имитационной деятельности, бенефициарами которой будут становиться министерства, институты развития, университеты, стартапы-грантоеды, но национальных технологических чемпионов так и не появится.