Политика доверия абитуриенту

Со следующего года подавать документы в вузы в режиме онлайн можно будет повсеместно. Во всем мире ситуация с пандемией резко ускорила развитие онлайн-возможностей в образовании. И если все, что связано с содержательной частью онлайн-обучения, сегодня вызывает вопросы, то в части, связанной с формальностями, очевидно, что за интернетом будущее.