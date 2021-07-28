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Политика доверия абитуриенту

Процедура поступления в вузы неизбежно будет меняться
Евгений Бунимович , депутат Мосгордумы, председатель комиссии по образованию
Андрей Гордеев / Ведомости

Со следующего года подавать документы в вузы в режиме онлайн можно будет повсеместно. Во всем мире ситуация с пандемией резко ускорила развитие онлайн-возможностей в образовании. И если все, что связано с содержательной частью онлайн-обучения, сегодня вызывает вопросы, то в части, связанной с формальностями, очевидно, что за интернетом будущее.

Сейчас в Москве можно получить справки из детских поликлиник в онлайн-режиме: если ребенок пропустил школу, то там получат информацию о состоянии его здоровья. Также нет особых претензий (кроме порой возникающих технических заминок) к онлайн-дневникам, журналам и другим инструментам работы. Это уже не будущее, а настоящее. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных