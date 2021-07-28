Политика доверия абитуриенту

Политика доверия абитуриентуПроцедура поступления в вузы неизбежно будет меняться
Со следующего года подавать документы в вузы в режиме онлайн можно будет повсеместно. Во всем мире ситуация с пандемией резко ускорила развитие онлайн-возможностей в образовании. И если все, что связано с содержательной частью онлайн-обучения, сегодня вызывает вопросы, то в части, связанной с формальностями, очевидно, что за интернетом будущее.
Сейчас в Москве можно получить справки из детских поликлиник в онлайн-режиме: если ребенок пропустил школу, то там получат информацию о состоянии его здоровья. Также нет особых претензий (кроме порой возникающих технических заминок) к онлайн-дневникам, журналам и другим инструментам работы. Это уже не будущее, а настоящее.
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