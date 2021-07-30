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Москва и Анкара: цветущая многополярность

Ни одна, ни другая страна не может позволить себе полномасштабное противостояние с консолидированной западной коалицией
Виктор Таки , историк, политолог
Harun Ucar / Reuters

Идея «обмена» признания Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) на признание Крыма российским со стороны Анкары, оброненная турецким политологом Хасаном Уналом, вызвала ряд скептических комментариев со стороны его российских коллег, прежде чем быть официально отвергнутой пресс-секретарем российского президента. Несмотря на то что официальные турецкие представители поспешили отмежеваться от идеи «обмена», можно предположить, что высказывание Унала – это был для Анкары способ прощупать почву в контексте очередного обострения проблемы ТРСК, официально признаваемой с момента ее учреждения в 1983 г. только самой Турцией.

Обострение произошло после того, как присутствовавший на военном параде в Никосии по случаю годовщины занятия турецкими войсками Северного Кипра в 1974 г. турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган высказался в пользу заселения Вароши – района Фамагусты, эвакуированного греками по требованию турецких военных 47 лет назад и превратившегося с тех пор в город-призрак. В ответ председатель Европарламента Жозеп Боррель резко осудил позицию турецкого президента на основании резолюций ООН, предписывающих возвращение собственности жителям, выселенным в 1974 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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