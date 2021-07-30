Москва и Анкара: цветущая многополярность

Идея «обмена» признания Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) на признание Крыма российским со стороны Анкары, оброненная турецким политологом Хасаном Уналом, вызвала ряд скептических комментариев со стороны его российских коллег, прежде чем быть официально отвергнутой пресс-секретарем российского президента. Несмотря на то что официальные турецкие представители поспешили отмежеваться от идеи «обмена», можно предположить, что высказывание Унала – это был для Анкары способ прощупать почву в контексте очередного обострения проблемы ТРСК, официально признаваемой с момента ее учреждения в 1983 г. только самой Турцией.