Оцифровать вакцину

COVID-19 стал проверкой на прочность всех систем мировой экономики и изменил жизнь миллиардов людей. Надежды на возможное избавление связывают пока только со всеобщей вакцинацией, которая должна охватить как минимум 70–80% населения планеты, а в идеале 94–96%. Сегодня полностью вакцинировано порядка 1,14 млрд человек, большинство – жители развитых стран. И пока развитые страны смягчают ограничения, бедные находятся на грани катастрофы. В Африке заболеваемость растет в геометрической прогрессии, а вакцин не хватает. Вирусологи считают, что это серьезно повышает риски развития более агрессивных штаммов, как уже случилось в Индии. Чтобы противостоять этому, ВОЗ, Детский фонд ООН и GAVI (партнерство ряда частных и правительственных организаций, цель которого увеличить доступность детской вакцинации в бедных странах) запустили инициативу COVAX, которая должна обеспечить странам с низким и средним уровнем дохода равный доступ к вакцинам от коронавируса, к концу года им должны передать 2 млрд доз.