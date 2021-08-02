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Оцифровать вакцину

Миллионы доз вакцин выбрасывают из-за неправильного хранения. Исправить ситуацию помогут современные технологии
Андрей Филатов , генеральный директор SAP CIS
Максим Стулов / Ведомости

COVID-19 стал проверкой на прочность всех систем мировой экономики и изменил жизнь миллиардов людей. Надежды на возможное избавление связывают пока только со всеобщей вакцинацией, которая должна охватить как минимум 70–80% населения планеты, а в идеале 94–96%. Сегодня полностью вакцинировано порядка 1,14 млрд человек, большинство – жители развитых стран. И пока развитые страны смягчают ограничения, бедные находятся на грани катастрофы. В Африке заболеваемость растет в геометрической прогрессии, а вакцин не хватает. Вирусологи считают, что это серьезно повышает риски развития более агрессивных штаммов, как уже случилось в Индии. Чтобы противостоять этому, ВОЗ, Детский фонд ООН и GAVI (партнерство ряда частных и правительственных организаций, цель которого увеличить доступность детской вакцинации в бедных странах) запустили инициативу COVAX, которая должна обеспечить странам с низким и средним уровнем дохода равный доступ к вакцинам от коронавируса, к концу года им должны передать 2 млрд доз.

Условия задачи до ужаса просты – привить всех и очень быстро. Многие уже отчитываются о грандиозных успехах: на Сейшельских островах полностью привито 70% населения, в Уругвае – 64%, в Монголии – 60%. В чем же сложности у всех остальных? Помимо понятных опасений обычных людей есть еще и вполне объективные причины – недостаток производственных мощностей, сложности с поставками и договорными соглашениями между странами и фармкомпаниями. Справиться с большинством этих задач вполне по силам технологиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных