Чем опасен Китай

Чем опасен КитайКакова духовная основа «мягкой силы» Поднебесной в XXI веке?
Вероятно, первым, кто в Европе заговорил о «желтой опасности», был Наполеон. Ему приписываются фразы: «В тот день, когда Китай проснется, мир задрожит» и «Не будите спящего гиганта». Однако термин «желтая опасность» появился только на пороге XIX в. на страницах немецкой и французской прессы. В России он вошел в употребление после поражения в войне с Японией 1904–1905 гг. и относился главным образом к японцам. Прошло столетие, прежде чем опасность, реальная или мнимая, сфокусировалась на Китае.
Чем становится опасен Китай? Это зависит от того, с какой точки зрения на него смотреть. Поражает рост экономики в этой стране и сопутствующее ему приумножение научных исследований и технологических наработок. Что подтверждает высказанное еще в XVIII в. мнение одного русского путешественника о том, что китайцы «ко всякому делу догадательны». Эта их способность должна вызывать только здоровую зависть.