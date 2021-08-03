Чем опасен Китай

Вероятно, первым, кто в Европе заговорил о «желтой опасности», был Наполеон. Ему приписываются фразы: «В тот день, когда Китай проснется, мир задрожит» и «Не будите спящего гиганта». Однако термин «желтая опасность» появился только на пороге XIX в. на страницах немецкой и французской прессы. В России он вошел в употребление после поражения в войне с Японией 1904–1905 гг. и относился главным образом к японцам. Прошло столетие, прежде чем опасность, реальная или мнимая, сфокусировалась на Китае.