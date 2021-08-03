Пролетая над гнездом ястреба

Центральные банки России и большинства стран нашего ближайшего окружения отметились в 2021 г. уверенным повышением ставок. Скорость выхода из стимулирующей денежно-кредитной политики, можно сказать, была выдающейся на фоне центральных банков не только развитых стран, но и многих сопоставимых стран с формирующимися рынками. Что было в основе такой политики в регионе и как это скажется на рынках и экономике?