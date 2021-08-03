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Пролетая над гнездом ястреба

К чему приведет денежно-кредитная политика центральных банков постсоветских стран
Софья Донец , экономист по России и СНГ+ «Ренессанс капитала»
Евгений Разумный / Ведомости

Центральные банки России и большинства стран нашего ближайшего окружения отметились в 2021 г. уверенным повышением ставок. Скорость выхода из стимулирующей денежно-кредитной политики, можно сказать, была выдающейся на фоне центральных банков не только развитых стран, но и многих сопоставимых стран с формирующимися рынками. Что было в основе такой политики в регионе и как это скажется на рынках и экономике?

Инфляционный пейзаж

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных