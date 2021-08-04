Коронавирус из пробирки

Гипотеза о лабораторном происхождении COVID-19 существовала с момента начала пандемии. Однако в начале 2020 г. был опубликован ряд открытых писем от ученых с призывом «не верить в теории заговора», а влиятельные представители страновых регуляторов, такие как американец Энтони Фаучи, открыто отрицали такую возможность. Хотя – и этого нельзя не отметить – в «закрытой» части своих разговоров эксперты не были столь категоричны. Об этом говорят утечки частной переписки того же Фаучи, появившиеся в прессе не так давно.