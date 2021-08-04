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Коронавирус из пробирки

Доказательств искусственного происхождения SARS-CoV-2 все больше
Глеб Кузнецов , политолог, руководитель экспертного совета ЭИСИ
Утечки вирусов из китайских лабораторий случались неоднократно /AFP

2 августа в США представлен новый доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Китае. Если в предыдущих отчетах на лабораторное происхождение SARS-CoV-2 лишь намекалось, то в этом докладе об этом говорится как об установленном факте.

Гипотеза о лабораторном происхождении COVID-19 существовала с момента начала пандемии. Однако в начале 2020 г. был опубликован ряд открытых писем от ученых с призывом «не верить в теории заговора», а влиятельные представители страновых регуляторов, такие как американец Энтони Фаучи, открыто отрицали такую возможность. Хотя – и этого нельзя не отметить – в «закрытой» части своих разговоров эксперты не были столь категоричны. Об этом говорят утечки частной переписки того же Фаучи, появившиеся в прессе не так давно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных