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Альтернативная служба: как превратить «отказников» в героев

Оптимальное решение – ограничить перечень работ для прохождения альтернативной службы должностями младшего медицинского персонала
Андрей Рагозин Светлана Глазунова
Евгений Разумный / Ведомости

Пандемия COVID-19 обострила хроническую проблему нехватки неквалифицированной рабочей силы в здравоохранении. Если до пандемии от нехватки младшего медицинского персонала в первую очередь страдала скорая медицинская помощь, бригады которой зачастую физически не в состоянии донести пациента до машины, то сегодня отделения реанимации переполнены тяжелыми пациентами, в том числе на искусственной вентиляции легких. 

Уход за такими больными, их регулярные повороты, профилактика пролежней, туалет, перекладывания с целью диагностических и лечебных процедур, экстренная эвакуация в случае пожара – этот труд требует физически сильных мужчин, готовых выполнять неприятную и неблагодарную работу с высоким риском заражения. Похожая ситуация имеет место при лечении не только COVID-19, но и любых других больных после масштабных операций и травм, инвалидов и престарелых. Их судьба в значительной степени зависит не от медицинской помощи, а от ухода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных