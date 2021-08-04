Альтернативная служба: как превратить «отказников» в героев

Уход за такими больными, их регулярные повороты, профилактика пролежней, туалет, перекладывания с целью диагностических и лечебных процедур, экстренная эвакуация в случае пожара – этот труд требует физически сильных мужчин, готовых выполнять неприятную и неблагодарную работу с высоким риском заражения. Похожая ситуация имеет место при лечении не только COVID-19, но и любых других больных после масштабных операций и травм, инвалидов и престарелых. Их судьба в значительной степени зависит не от медицинской помощи, а от ухода.