Альтернативная служба: как превратить «отказников» в героев

Альтернативная служба: как превратить «отказников» в героевОптимальное решение – ограничить перечень работ для прохождения альтернативной службы должностями младшего медицинского персонала
Пандемия COVID-19 обострила хроническую проблему нехватки неквалифицированной рабочей силы в здравоохранении. Если до пандемии от нехватки младшего медицинского персонала в первую очередь страдала скорая медицинская помощь, бригады которой зачастую физически не в состоянии донести пациента до машины, то сегодня отделения реанимации переполнены тяжелыми пациентами, в том числе на искусственной вентиляции легких.
Уход за такими больными, их регулярные повороты, профилактика пролежней, туалет, перекладывания с целью диагностических и лечебных процедур, экстренная эвакуация в случае пожара – этот труд требует физически сильных мужчин, готовых выполнять неприятную и неблагодарную работу с высоким риском заражения. Похожая ситуация имеет место при лечении не только COVID-19, но и любых других больных после масштабных операций и травм, инвалидов и престарелых. Их судьба в значительной степени зависит не от медицинской помощи, а от ухода.