Колонизация будущегоПочему не стоит слепо следовать западной идейной моде
Главное ноу-хау Запада как колониальной цивилизации – колонизация будущего. Монополия на проектирование будущего как концепции и самосбывающегося прогноза. Начиная по меньшей мере с XVIII века, давшего старт эпохе промышленных и социальных революций, мы видим формирование своего рода отрасли социального воображения, доносящей до людей в самых разных уголках мира информацию о том, что причастно будущему и прогрессу, а что нет.
Со временем эта отрасль стала более технологичной. Ее можно сравнить с индустрией моды. Не знаю, будет ли считаться теорией заговора предположение о том, что тренды сезона возникают не сами по себе, а конструируются где-то в модных домах. Примерно так же конструируются тенденции эпохи. Но с гораздо более серьезными последствиями: формирование технологических стандартов, регуляторных правил игры, сигналов рынку, куда бежать.