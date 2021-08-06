Колонизация будущего

Со временем эта отрасль стала более технологичной. Ее можно сравнить с индустрией моды. Не знаю, будет ли считаться теорией заговора предположение о том, что тренды сезона возникают не сами по себе, а конструируются где-то в модных домах. Примерно так же конструируются тенденции эпохи. Но с гораздо более серьезными последствиями: формирование технологических стандартов, регуляторных правил игры, сигналов рынку, куда бежать.