Эволюционный переход и революционные мечтания

Специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития (так теперь звучит должность Анатолия Борисовича) не чужд футурологии и конспирологии. В письме, процитированном многими медиа, он предупреждает ключевых акторов страны, что мировая экономика вступила в период технологической революции, «сопоставимой только с процессами конца XVIII – начала XIX в.». И это не четвертая промышленная революция, что было бы логично, а «глобальный энергопереход».