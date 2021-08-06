Эволюционный переход и революционные мечтания

Эволюционный переход и революционные мечтанияПочему любителям великих потрясений не нужно ждать слишком многого от новых технологий в энергетике
Анатолий Чубайс выступил в СМИ с утверждением, что неизбежный энергопереход, т. е. переход от углеводородной энергетики к так называемой зеленой, основанной на энергии ветра и солнца, приведет к «революции элит» в России и во всем мире.
Специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития (так теперь звучит должность Анатолия Борисовича) не чужд футурологии и конспирологии. В письме, процитированном многими медиа, он предупреждает ключевых акторов страны, что мировая экономика вступила в период технологической революции, «сопоставимой только с процессами конца XVIII – начала XIX в.». И это не четвертая промышленная революция, что было бы логично, а «глобальный энергопереход».