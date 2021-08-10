Почему российское общество не сплотилось вокруг вакцинации?

Многие обыватели критикуют «Спутник V», равно как и ряд других вакцин от ковида, за то, что их разработали в кратчайшие сроки – за несколько месяцев, а потому не известно, какие долгосрочные последствия для организма они могут иметь. По словам самих же разработчиков, «Спутник V» сделали за считанные недели, но этот срок – вершина айсберга. Этим считанным неделям предшествовала большая работа по созданию и испытанию аденовекторной платформы, на базе которой Институтом им. Гамалеи уже создавались вакцины. На основе этой платформы, как из кубиков Lego, можно быстро создавать новые вакцины. В этом и заключается преимущество проверенных платформенных решений: мы уже знаем основной профиль переносимости конкретных векторов, поэтому можем довольно смело совмещать I–II фазы исследований и быстрее допускать препарат на рынок. Вопрос при смене начинки вектора по большому счету в эпидемиологической эффективности и нюансах редких нежелательных явлений, которые уже далее проверяются в рамках III и IV фаз.