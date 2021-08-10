Почему российское общество не сплотилось вокруг вакцинации?Ответ лежит не в рациональной, а в эмоциональной плоскости
Многие обыватели критикуют «Спутник V», равно как и ряд других вакцин от ковида, за то, что их разработали в кратчайшие сроки – за несколько месяцев, а потому не известно, какие долгосрочные последствия для организма они могут иметь. По словам самих же разработчиков, «Спутник V» сделали за считанные недели, но этот срок – вершина айсберга. Этим считанным неделям предшествовала большая работа по созданию и испытанию аденовекторной платформы, на базе которой Институтом им. Гамалеи уже создавались вакцины. На основе этой платформы, как из кубиков Lego, можно быстро создавать новые вакцины. В этом и заключается преимущество проверенных платформенных решений: мы уже знаем основной профиль переносимости конкретных векторов, поэтому можем довольно смело совмещать I–II фазы исследований и быстрее допускать препарат на рынок. Вопрос при смене начинки вектора по большому счету в эпидемиологической эффективности и нюансах редких нежелательных явлений, которые уже далее проверяются в рамках III и IV фаз.
В ситуации с ковидом нужно делать то, что говорит регулятор твоей страны. Любое медицинское решение в своей основе имеет обмен рисков: мы размениваем потенциальные риски нежелательных явлений, связанных с вмешательством, на риски, связанные с последствиями отсутствия такого вмешательства, либо обмениваем на риск тяжелых осложнений и даже смерти от заболевания. Банальная математика. Один из канонических примеров – Анджелина Джоли, которая выяснила, что у нее есть мутация, несущая риск развития рака молочной железы в 87% и яичников в 50%. В итоге она пошла на довольно рискованную манипуляцию – мастэктомию, хотя риск рака у нее был не 100%-ный. Она эти риски обменяла и с точки зрения продолжительности жизни математически выиграла.