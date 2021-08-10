Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Памяти выдающегося «антипатриота»

Кончина Сергея Ковалева – прекрасный повод задуматься о том, как возникает «антипатриотизм»
Борис Межуев , политолог, доцент философского факультета МГУ
Руслан Кривобок / РИА Новости

Слово «антипатриот» по отношению к скончавшемуся 9 августа 2021 г. диссиденту советского времени и бывшему уполномоченному по правам человека Сергею Ковалеву не является ругательством или презрительной кличкой. Ученый и общественный деятель лет 15 тому назад в интервью одной из российских газет ровно так себя сам и назвал. Более того, в духе Льва Толстого поздних лет он объявил «патриотизм» вредной идеей, с которой надлежит расстаться. Кончина Сергея Ковалева – прекрасный повод задуматься над вопросом, как возникает «антипатриотизм», в чем его истоки и почему многократно осужденный лучшими мыслителями России он тем не менее продолжает существовать до сегодняшнего дня. Свидетельством чему могут считаться многочисленные статьи памяти диссидента, открыто солидаризующиеся с его общественной позицией.

Очевидно, что «антипатриотизм» невозможно вывести из каких-то личных недостатков человека. При всем остром неприятии фигуры диссидента и всей его деятельности на посту уполномоченного по правам человека никто из «патриотов» не мог объяснить его неприязни к российскому государству и иногда странных симпатий к его многочисленным врагам какими-то корыстными или тем более карьерными мотивами. Разумеется, как и в случае с Сахаровым и многими другими диссидентами советской эпохи, речь шла именно об абсолютно искреннем чувстве – ощущении полной отчужденности от государственности. Поскольку Ковалев отнюдь не называл себя анархистом или хотя бы либертарианцем, речь шла об отчужденности исключительно от государственности собственной, национальной, не важно – советской или российской.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных