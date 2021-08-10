Памяти выдающегося «антипатриота»

Слово «антипатриот» по отношению к скончавшемуся 9 августа 2021 г. диссиденту советского времени и бывшему уполномоченному по правам человека Сергею Ковалеву не является ругательством или презрительной кличкой. Ученый и общественный деятель лет 15 тому назад в интервью одной из российских газет ровно так себя сам и назвал. Более того, в духе Льва Толстого поздних лет он объявил «патриотизм» вредной идеей, с которой надлежит расстаться. Кончина Сергея Ковалева – прекрасный повод задуматься над вопросом, как возникает «антипатриотизм», в чем его истоки и почему многократно осужденный лучшими мыслителями России он тем не менее продолжает существовать до сегодняшнего дня. Свидетельством чему могут считаться многочисленные статьи памяти диссидента, открыто солидаризующиеся с его общественной позицией.