Лукашенко как внутреннее зеркало

Лукашенко как внутреннее зеркалоЧто имеет в виду белорусский президент, говоря о признании Крыма
Шквал возмущений в московских гостиных вызвала фраза президента Белоруссии Александра Лукашенко, сказанная во время последней пресс-конференции в ответ на вопрос, когда Минск признает Крым российским: «Сразу после последнего российского олигарха».
Буря в стакане воды совершенно легко объяснима – за недовольством Лукашенко и обвинениями его в попытке усидеть на двух стульях кроется нежелание признать первопричину: корпоративная Россия сама не до конца признает Крым своим.
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