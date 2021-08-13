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Всемирный фонд климата

Следует бороться уже не с причинами глобального потепления, а с его неизбежными последствиями
Владислав Иноземцев , директор Центра исследований постиндустриального общества
АР

На днях Межправительственная группа экспертов по изменению климата выпустила промежуточный доклад, призванный стать частью фундаментального исследования, презентация которого запланирована на следующий год. Выводы десятков ученых и сотен частных научных работ довольно неутешительны. Самый оптимистический сценарий предполагает прекращение повышения температуры атмосферы к 2050 г., но ни один не оставляет шанса на «возвращение к норме», которой обычно считают 1900 г. В худшем варианте температура к 2100 г. вырастет по сравнению с концом XIX в. на 4,4 градуса, а уровень мирового океана поднимется приблизительно на 70 см.

В докладе подчеркивается, что человечество ответственно за все дополнительные градусы, а волна потепления случилась не в рамках чередования холодных и теплых периодов, которые происходят в среднем каждые 100 000 лет. Проблема усугубляется тем, что сокращение площади ледников и полярных льдов уменьшает отражение солнечного света, делая нагревание поверхности Земли еще более быстрым, а теплые воды океана исторгают еще больший объем СО2, способствуя дальнейшему росту температуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных