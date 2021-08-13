Всемирный фонд климата

На днях Межправительственная группа экспертов по изменению климата выпустила промежуточный доклад, призванный стать частью фундаментального исследования, презентация которого запланирована на следующий год. Выводы десятков ученых и сотен частных научных работ довольно неутешительны. Самый оптимистический сценарий предполагает прекращение повышения температуры атмосферы к 2050 г., но ни один не оставляет шанса на «возвращение к норме», которой обычно считают 1900 г. В худшем варианте температура к 2100 г. вырастет по сравнению с концом XIX в. на 4,4 градуса, а уровень мирового океана поднимется приблизительно на 70 см.