Всемирный фонд климата

Всемирный фонд климатаСледует бороться уже не с причинами глобального потепления, а с его неизбежными последствиями
На днях Межправительственная группа экспертов по изменению климата выпустила промежуточный доклад, призванный стать частью фундаментального исследования, презентация которого запланирована на следующий год. Выводы десятков ученых и сотен частных научных работ довольно неутешительны. Самый оптимистический сценарий предполагает прекращение повышения температуры атмосферы к 2050 г., но ни один не оставляет шанса на «возвращение к норме», которой обычно считают 1900 г. В худшем варианте температура к 2100 г. вырастет по сравнению с концом XIX в. на 4,4 градуса, а уровень мирового океана поднимется приблизительно на 70 см.
В докладе подчеркивается, что человечество ответственно за все дополнительные градусы, а волна потепления случилась не в рамках чередования холодных и теплых периодов, которые происходят в среднем каждые 100 000 лет. Проблема усугубляется тем, что сокращение площади ледников и полярных льдов уменьшает отражение солнечного света, делая нагревание поверхности Земли еще более быстрым, а теплые воды океана исторгают еще больший объем СО2, способствуя дальнейшему росту температуры.