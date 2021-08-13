Мор, засуха, потоп

Мор, засуха, потопКакие новые угрозы несет с собой глобальное потепление?
Новый доклад IPCC по климату стал самым жестким. Поскольку факты и цифры из доклада уже много раз пересказывали, а сам доклад доступен на сайте IPCC (включая резюме для тех, кто занимается разработкой государственной политики), я остановлюсь в первую очередь на главных выводах доклада и его значении для мира и России.
Утверждается, что у человечества еще есть шанс что-то сделать, хотя на самом деле даже самые экстренные меры не помогут остановить рост температуры на 1,5 градуса. Скорее всего, этот ориентир будет пройден в ближайшие 10 лет. В следующих докладах, вероятно, речь будет идти о том, как сдержать потепление в 2 или 3 градусах, однако сделать это будет крайне сложно. То есть потепление продолжится, а значит, волны жары будут чаще и сильнее, осадки – обильнее, особенно в средней полосе и на Севере, в то время как в субтропиках климат будет становиться суше.