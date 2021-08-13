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Мор, засуха, потоп

Какие новые угрозы несет с собой глобальное потепление?
Иван Засурский , журналист, член совета по правам человека при президенте РФ
Иван Никифоров / ТАСС

Новый доклад IPCC по климату стал самым жестким. Поскольку факты и цифры из доклада уже много раз пересказывали, а сам доклад доступен на сайте IPCC (включая резюме для тех, кто занимается разработкой государственной политики), я остановлюсь в первую очередь на главных выводах доклада и его значении для мира и России.

Утверждается, что у человечества еще есть шанс что-то сделать, хотя на самом деле даже самые экстренные меры не помогут остановить рост температуры на 1,5 градуса. Скорее всего, этот ориентир будет пройден в ближайшие 10 лет. В следующих докладах, вероятно, речь будет идти о том, как сдержать потепление в 2 или 3 градусах, однако сделать это будет крайне сложно. То есть потепление продолжится, а значит, волны жары будут чаще и сильнее, осадки – обильнее, особенно в средней полосе и на Севере, в то время как в субтропиках климат будет становиться суше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных