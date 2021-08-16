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Вакуум авторитета

Почему проамериканский режим в Афганистане рухнул столь стремительно
Алексей Макаркин , первый вице-президент Центра политических технологий
AFP

Почему не просто запрещенные в России, а реально занимающиеся террористической деятельностью талибы легко берут афганские города – и их триумфальное шествие ломает судьбы европейски образованных людей, поверивших в перемены в своей стране?

Сейчас в России у некоторых чувствуется злорадство по поводу судьбы «американских пособников», но на самом деле на одном «Титанике» оказались афганцы, ориентированные и на Вашингтон, и на Европу, и на Москву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных