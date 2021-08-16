Вакуум авторитета

Вакуум авторитетаПочему проамериканский режим в Афганистане рухнул столь стремительно
Почему не просто запрещенные в России, а реально занимающиеся террористической деятельностью талибы легко берут афганские города – и их триумфальное шествие ломает судьбы европейски образованных людей, поверивших в перемены в своей стране?
Сейчас в России у некоторых чувствуется злорадство по поводу судьбы «американских пособников», но на самом деле на одном «Титанике» оказались афганцы, ориентированные и на Вашингтон, и на Европу, и на Москву.
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