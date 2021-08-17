Мы имеем дело с обычной гибридной спецоперацией

Реакция российского общества на события последних дней в Афганистане демонстрирует степень искривления информационного пространства, в котором мы находимся. И формирует эти искажения не только западная пропаганда, обслуживающая американские интересы, и пропаганда талибов и стоящих за ними сил, но, к сожалению, и российские СМИ. Отечественные медиа, например, однозначно подают заранее объявленный и годами готовившийся уход американцев как «паническое бегство» и позорный проигрыш. Когда подобную риторику использует Трамп, который, к слову, сам этот уход и провозгласил – понятно, ему еще с Байденом на выборах бодаться. Но то, что американцы одинаково хорошо умеют как прощаться и не уходить, так и уходить, не прощаясь, факт общеизвестный: давайте вспомним, как недавно американская армия помахала ручкой доверившимся ей сирийским курдам, испарившись в одночасье и оставив своих протеже на растерзание турецкой армии.