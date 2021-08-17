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Мы имеем дело с обычной гибридной спецоперацией

Почему наивно считать США проигравшими в Афганистане
Дарья Митина , политолог, публицист
АР

Реакция российского общества на события последних дней в Афганистане демонстрирует степень искривления информационного пространства, в котором мы находимся. И формирует эти искажения не только западная пропаганда, обслуживающая американские интересы, и пропаганда талибов и стоящих за ними сил, но, к сожалению, и российские СМИ. Отечественные медиа, например, однозначно подают заранее объявленный и годами готовившийся уход американцев как «паническое бегство» и позорный проигрыш. Когда подобную риторику использует Трамп, который, к слову, сам этот уход и провозгласил – понятно, ему еще с Байденом на выборах бодаться. Но то, что американцы одинаково хорошо умеют как прощаться и не уходить, так и уходить, не прощаясь, факт общеизвестный: давайте вспомним, как недавно американская армия помахала ручкой доверившимся ей сирийским курдам, испарившись в одночасье и оставив своих протеже на растерзание турецкой армии. 

Объявлять Соединенные Штаты проигравшими как минимум странно, если не иметь в виду репутационные потери. Да, собственно, у американской армии в мире такая репутация, что афганский сюжет едва ли добавит новых красок. США спихнули бремя бесполезных расходов, как только стало очевидно, что их стратегическая цель – управляемый хаос – реализуется без их присутствия. Все обязательства и все риски оставили нам (угадайте, куда сейчас хлынет основной поток беженцев, а также за чей счет будут укрепляться границы и армии среднеазиатских государств?..), а сами сели в красивую машину и улетели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных